Выкапывал себя из ямы: Барак Обама рассказал о браке с Мишель

Барак Обама признался в проблемах в предыдущем браке с Мишель, вызвав удивление

https://glavred.info/starnews/vykapyval-sebya-iz-yamy-barak-obama-rasskazal-o-brake-s-mishel-10701341.html Ссылка скопирована

Барак Обама, Мишель Обама / коллаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Кратко:

О чем рассказал Барак Обама

Про какую яму идет речь

Барак Обама признался, что после ухода из Белого дома "выкапывал" себя из ямы со своей женой Мишель Обамой.

"Я выкапывал себя из ямы, в которой оказался с Мишель", — сказал бывший президент США историку Дэвиду Олусоге и зрителям на арене O2 в Лондоне. Его цитирует Page Six.

видео дня

"Теперь я почти на уровне", — пошутил он.

В апреле 64-летний Барак подробно рассказал о том, как ему пришлось решать проблемы в браке с 61-летней Мишель после того, как два срока правления политика подряд с 2009 по 2017 год негативно сказались на их отношениях.

Барак Обама поделился личным / фото: скриншот из видео

"У меня был глубокий дефицит общения с женой", — сказал он тогда в разговоре с президентом колледжа Гамильтон Стивеном Теппером.

"Поэтому я пытаюсь выбраться из этой ямы, время от времени занимаясь чем-то интересным", — добавил Барак.

А в мае 2023 года рассказчик "Наших океанов" сказал, что, находясь за пределами Белого дома, он смог "провести с ней немного больше времени".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что старший сын Шэрон Стоун, 24-летний начинающий актер Роэн Джозеф Стоун, повторил мамину сцену из фильма "Основной инстинкт".

Также голливудский актер и комик Адам Сэндлер, который пришел на церемонию награждения Оскар-2025 в худи и шортах, потроллил президента США Дональда Трампа.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Мишель Обама Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред