Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Выкапывал себя из ямы: Барак Обама рассказал о браке с Мишель

Алена Кюпели
25 сентября 2025, 22:50
56
Барак Обама признался в проблемах в предыдущем браке с Мишель, вызвав удивление
Барак Обама, Мишель Обама
Барак Обама, Мишель Обама / коллаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Кратко:

  • О чем рассказал Барак Обама
  • Про какую яму идет речь

Барак Обама признался, что после ухода из Белого дома "выкапывал" себя из ямы со своей женой Мишель Обамой.

"Я выкапывал себя из ямы, в которой оказался с Мишель", — сказал бывший президент США историку Дэвиду Олусоге и зрителям на арене O2 в Лондоне. Его цитирует Page Six.

видео дня

"Теперь я почти на уровне", — пошутил он.

В апреле 64-летний Барак подробно рассказал о том, как ему пришлось решать проблемы в браке с 61-летней Мишель после того, как два срока правления политика подряд с 2009 по 2017 год негативно сказались на их отношениях.

Барак Обама
Барак Обама поделился личным / фото: скриншот из видео

"У меня был глубокий дефицит общения с женой", — сказал он тогда в разговоре с президентом колледжа Гамильтон Стивеном Теппером.

"Поэтому я пытаюсь выбраться из этой ямы, время от времени занимаясь чем-то интересным", — добавил Барак.

А в мае 2023 года рассказчик "Наших океанов" сказал, что, находясь за пределами Белого дома, он смог "провести с ней немного больше времени".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что старший сын Шэрон Стоун, 24-летний начинающий актер Роэн Джозеф Стоун, повторил мамину сцену из фильма "Основной инстинкт".

Также голливудский актер и комик Адам Сэндлер, который пришел на церемонию награждения Оскар-2025 в худи и шортах, потроллил президента США Дональда Трампа.

Вас также может заинтересовать:

    О персоне: Мишель Обама

    Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    Барак Обама новости шоу бизнеса
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Пентагон срочно созывает генералов со всего мира: к чему готовятся США

    Пентагон срочно созывает генералов со всего мира: к чему готовятся США

    23:26Мир
    Идти в ТЦК больше не нужно: как стать и сняться с воинского учета автоматически

    Идти в ТЦК больше не нужно: как стать и сняться с воинского учета автоматически

    21:23Украина
    Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

    Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

    21:20Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

    "Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

    "Украинцы, вы неблагодарный народ": Олег Винник разозлил фанатов своим видео

    Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

    Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

    Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

    Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

    Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

    Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

    Последние новости

    23:26

    Пентагон срочно созывает генералов со всего мира: к чему готовятся США

    23:13

    Съедает или экономит: эксперты рассказали обо всех "подводных камнях" круиз-контроля

    22:50

    Выкапывал себя из ямы: Барак Обама рассказал о браке с Мишель

    22:18

    Флот уже ушел, а кто следующий: эксперт сделал прогноз по ситуации в Крыму

    21:24

    Ди Каприо сделал откровенное признание о своем имени: артиста просили взять псевдоним

    Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна ВакуленкоЕсли в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
    21:23

    Идти в ТЦК больше не нужно: как стать и сняться с воинского учета автоматически

    21:20

    Страны НАТО провели тайные переговоры с РФ в Москве и выставили ультиматум - что известно

    21:02

    Эликсир для земли: как оздоровить почву, чтобы получить щедрый урожай в следующем годуВидео

    20:55

    Георгий Судаков стал отцом во второй раз - как назвали девочку

    Реклама
    20:36

    Трамп сделал предложение Эрдогану по войне в Украине - что предполагается

    20:15

    Иконы стиля в мире дипломатии: Елена Зеленская лично встретилась с первой леди США

    19:55

    "Им везет": люди, родившиеся в эти даты, способны покорять аудиторию

    19:48

    "Уйти нельзя остаться": эксперт раскрыл, может ли Ребров покинуть сборную

    19:37

    Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

    19:10

    Когда мы перестали быть Россиеймнение

    19:04

    Почему Трамп изменил позицию по Украине - раскрыты три главные причины

    18:57

    "Санкции собственными руками": как Украина вставляет палки в планы Кремля

    18:55

    Будет только дорожать: в Украине зафиксировали бешеный скачок цен на один продукт

    18:54

    Большинство членов исполкома УЕФА выступают за отстранение Израиля - The Times

    18:37

    Гривня резко начала падать: новый курс валют на 26 сентября

    Реклама
    18:23

    Почему атака дронов РФ на Польшу стала выгодной для Трампа - появился новый нюансВидео

    18:13

    Что обязательно нужно сделать в церкви: большой праздник 26 сентября

    18:05

    Украинская актриса в Гарри Поттере: какого персонажа она воплотит в сериалеВидео

    18:00

    "Мама расстроилась": известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

    17:35

    "Если войска собьют самолет": посол РФ злобно пригрозил НАТО войной

    17:24

    Эксперты назвали самые надежные и худшие телефоны: результаты исследования

    17:16

    Рютте жестко "проехался" по Лаврову, вспомнив Иисуса Христа и помощь УкраинеВидео

    17:15

    Верке Сердючке нашли задачу на фронте: Данилко запостил интересные кадры

    16:54

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с медсестрой за 31 секунду

    16:43

    Окна перестанут запотевать: одно бытовое средство спасет авто от конденсатаВидео

    16:22

    Почему коты трутся о голову хозяина - появилось неожиданное объяснениеВидео

    16:08

    Джамала пригласила на Нацотбор известную украинскую певицу - что она ответила

    15:57

    РФ может что-то готовить на 7 октября: Свитан предупредил о новых провокацияхВидео

    15:51

    Птицы атакуют людей: девушка вынуждена вешать белье во дворе в шлеме, спасаясь от сорок

    15:20

    Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию

    15:15

    Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовкеВидео

    15:12

    Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

    15:09

    Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной - СМИ раскрыли детали

    15:03

    Происходят ли ваши предки с Волыни: фамилия укажет на особые корни всего родаВидео

    14:55

    В Киеве открылся Одесский международный кинофестиваль: программа киносмотра

    Реклама
    14:32

    "Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным

    14:18

    Угроза ядерной войны: назван "спусковой крючок" для КремляВидео

    14:12

    Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицейВидео

    14:09

    Война против НАТО - не главная цель: известно, о чем действительно мечтает ПутинВидео

    13:54

    Сложная загадка на внимательность: только самые умные увидят 95 на картинке

    13:52

    Как отрастить густые волосы: секрет в масле

    13:47

    Почему 26 сентября нельзя много работать: какой церковный праздник

    13:21

    Европа "закрывает двери" для украинских беженцев: кому придется вернуться домой

    12:58

    Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

    12:45

    В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил ТрампВидео

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Экономика
    Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
    Рецепты
    Праздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапитки
    Новости шоу бизнеса
    Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
    Интересное
    Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
    Мода и красота
    Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять