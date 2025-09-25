Выкапывал себя из ямы: Барак Обама рассказал о браке с Мишель

Кратко:
- О чем рассказал Барак Обама
- Про какую яму идет речь
Барак Обама признался, что после ухода из Белого дома "выкапывал" себя из ямы со своей женой Мишель Обамой.
"Я выкапывал себя из ямы, в которой оказался с Мишель", — сказал бывший президент США историку Дэвиду Олусоге и зрителям на арене O2 в Лондоне. Его цитирует Page Six.
"Теперь я почти на уровне", — пошутил он.
В апреле 64-летний Барак подробно рассказал о том, как ему пришлось решать проблемы в браке с 61-летней Мишель после того, как два срока правления политика подряд с 2009 по 2017 год негативно сказались на их отношениях.
"У меня был глубокий дефицит общения с женой", — сказал он тогда в разговоре с президентом колледжа Гамильтон Стивеном Теппером.
"Поэтому я пытаюсь выбраться из этой ямы, время от времени занимаясь чем-то интересным", — добавил Барак.
А в мае 2023 года рассказчик "Наших океанов" сказал, что, находясь за пределами Белого дома, он смог "провести с ней немного больше времени".
