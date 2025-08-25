"Немало активов на оккупированных территориях": вскрылась правда о Софии Ротару

Олег Фагот назвал нюансы, связанные с Софией Ротару.

София Ротару - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Олег Фагот рассказал о Софии Ротару

Что он о ней знает

Украинский известный певец и лидер группы ТНМК Олег Фагот высказал свое мнение о Софии Ротару, которая ведет непубличный способ жизни.

В интервью OBOZ.UA Фагот отметил, что сейчас не поддерживает общение с Ротару и она не говорит о войне в Украине из-за некоторых нюансов.

"Мы давно уже не общались, и, наверное, с начала полномасштабного вторжения наши пути не пересекались. Насколько я понимаю, там есть свои нюансы", - сказал Олег.

София Ротару не выступает более трех лет / фото: instagram.com, София Ротару

Певец предположил, почему же София Михайловна предпочла такую позицию.

"Возможно, она осторожна из-за того, что имеет немало активов на оккупированных территориях. И эти вопросы пока не решены. Уже во время войны я виделся с ее сыном Русланом - мы оба байкеры. Как-то на Рождество пересекались у общих друзей", - добавил артист.

София Ротару с сетрой / фото: instagram.com, София Ротару

Позиция Софии Ротару

София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 поддержала Украину и с тех пор не выступает на концертах. Артистка так и не высказалась о войне в Украине, но иногда публикует в своих соцсетях призывы к миру и показывает последствия атак РФ на Украину.

София Ротару / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.

А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





