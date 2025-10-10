Исаак Виджраку пожаловался на большую проблему, которая случилась на Ибице.

Ани Лорак и Исаак Виджраку сейчас не появляются вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Муж российской певицы Ани Лорак, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, сделал странный пост.

На своей странице в Facebook, муж предательницы опубликовал видео, как спиливают большое дерево. Безработный теперь йога-инструктор сделал большой сентиментальный пост о том, как ему жарко спиленное дерево, растущее на Ибице.

Стоит отметить, что детей и людей, которых каждый день убивает его новая родина в Украине - Россия, ему не жалко. Он не написал ни одного поста, где бы пожалел погибших детей так же, как он жалеет дерево.

"Я не знаю, правильно это или неправильно. Дерево, дышащее вместе с нами, которое давало тень, укрытие и жизнь на десятилетия, было снесено, чтобы построить очередную квартиру. На острове, где живые теряют землю из-за прибыли, где все покупают, продают, спекулируют. Нет виновных, только грусть. А когда дерево упало, я почувствовал, как частица души Ибицы рассыпалась. Надеемся, когда-нибудь мы поймем, что красоту нельзя построить на потере. Почивай с миром", - расстроился муж Лорак.

Отметим, как сообщал Главред, певицу Ани Лорак поймали на плагиате музыкального клипа известной украинской певицы. Исполнительница Valeriya Force, которая заявила о желании участвовать в Национальном отборе на Евровидение-2026, обвинила запроданку в краже идеи ее видео.

А также Ани Лорак, которая сейчас находится во втором браке с испанцем Исааком Виджраку, стала посмешищем на своей новой родине - террористической России.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

