Отказалась от косы ради нового имиджа: Юлия Тимошенко изменила прическу

Анна Подгорная
6 ноября 2025, 09:30
Тимошенко решилась на новый эксперимент.
Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко сейчас - как выглядит депутат с новой прической / коллаж: Главред, фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Кратко:

  • Юлия Тимошенко появилась с новой прической
  • Свежий образ политик продемонстрировала в ВР Украины

Народный депутат Юлия Тимошенко уже многие годы носит прическу, которая стала визитной карточкой ее публичного имиджа - косу-венок. Однако политики время от времени все же жертвует своей узнаваемостью в угоду моде.

К примеру, на заседание Верховной Рады Украины от 5 ноября Тимошенко появилась с волосами, уложенными в "бабетту" - ретро-прическу в стиле 60-ых (тогда ее сделала известной Бриджит Бардо). На макушке депутата парикмахеры соорудили объемную "гульку" с гладкой укладкой.

В Раду Юлия Тимошенко пришла в пиджаке цвета тауп, юбке на тон светлее и в белой водолазке. Политик была сдержана в аксессуарах, и остановила свой выбор на паре сережек-колец.

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко сейчас - как выглядит депутат с новой прической / Скриншот YouTube

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Roxolana впервые стала матерью. Артистка раскрыла пол и имя первенца, а также показала первое нежное фото с малышом из роддома.

Также украинский певец Павел Зибров сделал мрачное заявление о Таисии Повалий. Он предрек певице-предательнице печальное будущее в стране-агрессоре.

О персоне: Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

18:49

Цены на молочку набирают обороты: сколько уже стоят популярные продукты

18:26

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

18:14

Достаточно одного литра: какой антифриз может легко "убить" двигатель автоВидео

