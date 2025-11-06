Отказалась от косы ради нового имиджа: Юлия Тимошенко изменила прическу

Тимошенко решилась на новый эксперимент.

Юлия Тимошенко сейчас - как выглядит депутат с новой прической / коллаж: Главред, фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Кратко:

Юлия Тимошенко появилась с новой прической

Свежий образ политик продемонстрировала в ВР Украины

Народный депутат Юлия Тимошенко уже многие годы носит прическу, которая стала визитной карточкой ее публичного имиджа - косу-венок. Однако политики время от времени все же жертвует своей узнаваемостью в угоду моде.

К примеру, на заседание Верховной Рады Украины от 5 ноября Тимошенко появилась с волосами, уложенными в "бабетту" - ретро-прическу в стиле 60-ых (тогда ее сделала известной Бриджит Бардо). На макушке депутата парикмахеры соорудили объемную "гульку" с гладкой укладкой.

В Раду Юлия Тимошенко пришла в пиджаке цвета тауп, юбке на тон светлее и в белой водолазке. Политик была сдержана в аксессуарах, и остановила свой выбор на паре сережек-колец.

Юлия Тимошенко сейчас - как выглядит депутат с новой прической / Скриншот YouTube

О персоне: Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель, Народный депутат Украины. Дважды Премьер-министр Украины (2005, 2007-2010), первая женщина - премьер-министр Украины. Глава политической партии "Батькивщина" и политического альянса блока Тимошенко.

