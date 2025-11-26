Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

Инна Белень впервые рассказала, где повстречала возлюбленного.

Инна Белень парень - Инна из Холостяка раскрыла детали личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

Около полугода Инна Белень состоит в новых отношениях

Оказалось, что блогерша знает возлюбленного уже много лет

Украинская блогерша и победительница 13-сезона шоу "Холостяк" Инна Белень в мае сообщила о новом романе. Сперва она скрывала избранника, затем постепенно начала делиться контентом с ним.

Однако лишь недавно Инна рассказала, как, когда и где познакомилась с Иваном. Оказалось, что избранник Белень - ее одноклассник, с которым судьба то сводила, то разводила блогершу. Уже во время войны, когда девушке потребовалась помощь, Иван пошел ей навстречу, и так завязался их роман.

"Мы вообще знакомы с ним с 1 сентября, с 1 класса. Это мой одноклассник. Но мы всегда были то друзьями, потом вообще не общались… Как-то так сложились пазлики", - призналась Инна Белень на съемках бекстейджа шоу "Холостяк-14".

Инна Белень парень - Инна из Холостяка раскрыла детали личной жизни / фото: instagram.com/innka_belen

