Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

Кратко:
- Около полугода Инна Белень состоит в новых отношениях
- Оказалось, что блогерша знает возлюбленного уже много лет
Украинская блогерша и победительница 13-сезона шоу "Холостяк" Инна Белень в мае сообщила о новом романе. Сперва она скрывала избранника, затем постепенно начала делиться контентом с ним.
Однако лишь недавно Инна рассказала, как, когда и где познакомилась с Иваном. Оказалось, что избранник Белень - ее одноклассник, с которым судьба то сводила, то разводила блогершу. Уже во время войны, когда девушке потребовалась помощь, Иван пошел ей навстречу, и так завязался их роман.
"Мы вообще знакомы с ним с 1 сентября, с 1 класса. Это мой одноклассник. Но мы всегда были то друзьями, потом вообще не общались… Как-то так сложились пазлики", - призналась Инна Белень на съемках бекстейджа шоу "Холостяк-14".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о необычном заявлении Натальи Могилевской. Певица назвала имена двух мужчин, которые помогли созданию ее карьеры в шоу-бизнесе.
Также возлюбленная Евгения Клопотенко раскрыла правду об их романе. Кроме того Екатерина Воскресенская показала редкие романтичные фото с известным кулинаром.
Читайте также:
- 40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем
- "Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам
- "Мой муж с другой женщиной": Денисенко сделала откровение о браке с Фединчиком
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред