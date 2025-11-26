Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

Анна Подгорная
26 ноября 2025, 23:13
14
Инна Белень впервые рассказала, где повстречала возлюбленного.
Инна Белень с бойфрендом
Инна Белень парень - Инна из Холостяка раскрыла детали личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/innka_belen

Кратко:

  • Около полугода Инна Белень состоит в новых отношениях
  • Оказалось, что блогерша знает возлюбленного уже много лет

Украинская блогерша и победительница 13-сезона шоу "Холостяк" Инна Белень в мае сообщила о новом романе. Сперва она скрывала избранника, затем постепенно начала делиться контентом с ним.

Однако лишь недавно Инна рассказала, как, когда и где познакомилась с Иваном. Оказалось, что избранник Белень - ее одноклассник, с которым судьба то сводила, то разводила блогершу. Уже во время войны, когда девушке потребовалась помощь, Иван пошел ей навстречу, и так завязался их роман.

видео дня

"Мы вообще знакомы с ним с 1 сентября, с 1 класса. Это мой одноклассник. Но мы всегда были то друзьями, потом вообще не общались… Как-то так сложились пазлики", - призналась Инна Белень на съемках бекстейджа шоу "Холостяк-14".

Инна Белень с бойфрендом
Инна Белень парень - Инна из Холостяка раскрыла детали личной жизни / фото: instagram.com/innka_belen

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о необычном заявлении Натальи Могилевской. Певица назвала имена двух мужчин, которые помогли созданию ее карьеры в шоу-бизнесе.

Также возлюбленная Евгения Клопотенко раскрыла правду об их романе. Кроме того Екатерина Воскресенская показала редкие романтичные фото с известным кулинаром.

Читайте также:

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

22:14Мир
Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:33Украина
Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:06Война
Реклама

Популярное

Ещё
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарование

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал

Выглядит как дворец - в каком городе Украины построен первый железнодорожный вокзал

Последние новости

23:35

Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

23:28

Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

23:13

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

22:52

Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

22:40

"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
22:37

"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

22:15

Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известноВидео

22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

Реклама
21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

21:06

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:05

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

21:01

Силы ВСУ могут разместить в одной из стран НАТО: неожиданный прогноз

21:00

Могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе - священник расставил точки над "і"Видео

20:57

"Я сдохла": Седокова устроила показательную истерику на камеру

20:43

От мороза до +20: какой будет погода в ближайшее время

20:19

Раскрыт секрет экономии на отоплении: все дело в простой хитрости с радиаторомВидео

20:13

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

Реклама
19:59

Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать с орехом до наступления морозовВидео

19:48

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

19:21

Партия "ЕС" выступила против ЕС: у Порошенко Евросоюз назвали угрозой государственному суверенитету Украины

19:19

Не на Крещение: как и когда на самом деле Леся Украинка заболела туберкулезомВидео

19:11

Мир "в обмен" на территории: Украина определила "красные линии" для переговоров

19:10

"Пленки Ушакова": кто слил разговормнение

18:57

"Мой муж с другой женщиной": Денисенко сделала откровение о браке с Фединчиком

18:57

До 10 часов без электричества: новый график отключения света на 27 ноября

18:46

Регион в опасности, РФ стягивает силы на Днепропетровское направление - военный

18:43

"Не сталкивались с таким с 2022 года": офицер раскрыл детали боев за Покровск

18:27

Переговоры Зеленского с Трампом: в ОП назвали главные "чувствительные вопросы"

18:25

"Трампу фиолетово на Украину": дипломат назвал истинную причину появления "плана мира"

18:01

Гороскоп на Рождество 2025: что ждет знаков зодиака в праздничный день

17:41

Самое надежное авто на вторичном рынке: механик назвал "вечную" модель

17:23

"Не может быть речи": в РФ нагло ответили на вопрос об уступках на переговорах

17:06

"Путинские марионетки": звезда "Сватов" жестко прошлась по коллегам-путинистам

17:00

"Продать Украину": СМИ слили записи разговоров Уиткоффа с Кремлем, какие будут последствияФотоВидео

16:44

Как избежать скольжения обуви на льду: простой лайфхак с подручными средствами

16:30

Доллар резко подешевел, а евро замерло: появился новый курс валют на 27 ноября

16:29

РФ запустит крылатые ракеты, скоро будет новый массированный обстрел - мониторы

Реклама
16:27

"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

16:18

Часный детектив назвал самых больших изменщиков: в ТОПе 5 профессий

16:17

Как быстро почистить забитую раковину без агрессивной химии - лучший метод

16:08

Маколей Калкин хочет вернуться в "Один дома": актер раскрыл сценарий продолженияВидео

15:57

Россия под массированной атакой дронов: Генштаб раскрыл последствия

15:39

Как избавиться от сырости и конденсата на окнах: простые советы, которые действительно работают

15:28

40-летняя звезда "Фабрики звезд" беременна первенцем

14:45

В России нашли мертвым главного разработчика "Искандера" и "Тополя"

14:43

"Соврала": Елена Кравец намекнула на развод после 23 лет брака

14:25

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять