После слухов о смерти: что сейчас происходит с Брижит Бардо на самом деле

Брижит Бардо сейчас - что известно о самочувствии актрисы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fondationbrigittebardot, imdb.com

В последнее время в СМИ появляются тревожные новости о Брижит Бардо

Звезда сама вышла на связь с поклонниками

В октябре 91-летнюю французскую актрису и активистку Брижит Бардо "похоронили" в Сети - ей пришлось самой опровергать новость о собственной смерти. А уже в ноябре стало известно о госпитализации звезды.

Чтобы избежать новых слухов Бардо вновь дала комментарий, который появился на официальной странице ее фонда по защите животных. Брижит поблагодарила поклонников за беспокойство и подтвердила, что сейчас проходит реабилитацию после операции.

"В связи с распространением ложной информации в последние дни, г-жа Брижит Бардо напоминает, что в настоящее время она находится на реабилитации, просит с пониманием отнестись к ее частной жизни и призывает всех успокоиться. Г-жа Бардо хочет успокоить тех, кто искренне беспокоится о ней. Она обращается к ним со следующим посланием: "Я всех вас крепко обнимаю!" - гласит сообщение.

Брижит Бардо сейчас - что известно о самочувствии актрисы / фото: instagram.com/fondationbrigittebardot

О персоне: Брижит Бардо Брижит Анн-Мари Бардо - французская киноартистка, фотомодель, певица, танцовщица, автобиографистка, сообщает Википедия.Секс-символ 1950-60-х, с начала 1970-х - активистка движения за права животных, основательница и председатель фонда защиты животных "Fondation Brigitte Bardot". В течение 21-летней карьеры сыграла в 48 фильмах, выступила в многочисленных музыкальных программах и записала 80 песен; номинантка премии Британской киноакадемии за фильм "Вива Мария!". Наибольшего успеха достигла в жанре романтической комедии.

