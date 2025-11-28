Приложение для знакомств: Кацурина намекнула, что больше не с Дантесом

Вы узнаете:
- Что происходит в отношениях Дантеса и Кацуриной
- Почему поклонники считают, что они больше не вместе
Еще летом 2025 года появились слухи, что украинский певец Владимир Дантес и рестораторка Даша Кацурина расстались, однако пара официально разрыв не подтверждала. Теперь партнерша артиста расставила все точки над "i" и опубликовала в Telegram намек на изменившийся статус в личной жизни.
Рестораторка показала список приложений, которыми чаще всего пользуется в последнее время. Среди них выделялось приложение для знакомств Raya. Кацурина призналась, что получает огромное удовольствие от общения в этом сервисе.
"Raya — дофамин на 1000%, приложение для знакомств", — написала она.
Даша выбрала для поиска общения не простое приложение — это закрытая платформа, где партнеров ищут даже знаменитости. Среди ее пользователей были Бен Аффлек, Шэрон Стоун, Патрик Шварценеггер, Деми Ловато, Ченнинг Татум и Эмма Уотсон. Огромным плюсом для известных людей является тщательная проверка пользователей — попасть туда невозможно без приглашения уже верифицированного участника.
Таким образом поклонники все больше убеждаются в том, что звездная пара закончила отношения.
Дантес и Даша Кацурина - история отношений
До весны 2022 года Дантес и Даша Кацурина были близкими друзьями семей. Однако после того как Дантес развелся с Надей Дорофеевой, а Кацурина рассталась с мужем Михаилом, их отношения переросли из дружбы в романтические. По словам самого Дантеса, их сближение произошло органично, на почве взаимной поддержки во время сложного личного кризиса и начала полномасштабной войны. Пара публично подтвердила свой роман в 2022 году.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что с украинской певицей Ириной Федишин произошла неприятная ситуация на границе. Артистка рассказала, что из-за сувениров для благотворительных сборов на ВСУ ей пришлось пройти детальный обыск пограничников.
Также популярный украинский исполнитель SadSvit принял решение вернуться из Польши, где проживал в последнее время, в Украину. SadSvit признался, что, проживая заграницей несколько лет, чувствовал себя не в своей тарелке, ведь пишет песни для украинской аудитории.
Вас может заинтересовать:
- Роскошная Селин Дион сделала редкий комментарий о своем здоровье
- "На что он способен": жена скандального Билоуса рассказала о его любовнице
- "Отец на Покровском направлении": 21-летний певец возвращается в Украину
О персоне: Владимир Дантес
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред