Приложение для знакомств: Кацурина намекнула, что больше не с Дантесом

Кристина Трохимчук
28 ноября 2025, 15:59
Подсказку нашли в телефоне Даши Кацуриной.
Владимир Дантес и Даша Кацурина
Владимир Дантес и Даша Кацурина расстались / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Дантес, Даша Кацурина

Вы узнаете:

  • Что происходит в отношениях Дантеса и Кацуриной
  • Почему поклонники считают, что они больше не вместе

Еще летом 2025 года появились слухи, что украинский певец Владимир Дантес и рестораторка Даша Кацурина расстались, однако пара официально разрыв не подтверждала. Теперь партнерша артиста расставила все точки над "i" и опубликовала в Telegram намек на изменившийся статус в личной жизни.

Рестораторка показала список приложений, которыми чаще всего пользуется в последнее время. Среди них выделялось приложение для знакомств Raya. Кацурина призналась, что получает огромное удовольствие от общения в этом сервисе.

"Raya — дофамин на 1000%, приложение для знакомств", — написала она.

Даша Кацурина
Даша Кацурина - приложение для знакомств / фото: t.me/dashakatsurinaa

Даша выбрала для поиска общения не простое приложение — это закрытая платформа, где партнеров ищут даже знаменитости. Среди ее пользователей были Бен Аффлек, Шэрон Стоун, Патрик Шварценеггер, Деми Ловато, Ченнинг Татум и Эмма Уотсон. Огромным плюсом для известных людей является тщательная проверка пользователей — попасть туда невозможно без приглашения уже верифицированного участника.

Таким образом поклонники все больше убеждаются в том, что звездная пара закончила отношения.

Владимир Дантес и Даша Кацурина
Владимир Дантес и Даша Кацурина / фото: instagram.com, Владимир Дантес

Дантес и Даша Кацурина - история отношений

До весны 2022 года Дантес и Даша Кацурина были близкими друзьями семей. Однако после того как Дантес развелся с Надей Дорофеевой, а Кацурина рассталась с мужем Михаилом, их отношения переросли из дружбы в романтические. По словам самого Дантеса, их сближение произошло органично, на почве взаимной поддержки во время сложного личного кризиса и начала полномасштабной войны. Пара публично подтвердила свой роман в 2022 году.

Ранее Главред сообщал, что с украинской певицей Ириной Федишин произошла неприятная ситуация на границе. Артистка рассказала, что из-за сувениров для благотворительных сборов на ВСУ ей пришлось пройти детальный обыск пограничников.

Также популярный украинский исполнитель SadSvit принял решение вернуться из Польши, где проживал в последнее время, в Украину. SadSvit признался, что, проживая заграницей несколько лет, чувствовал себя не в своей тарелке, ведь пишет песни для украинской аудитории.

О персоне: Владимир Дантес

Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Дантес новости шоу бизнеса Даша Кацурина
Гора печенья с шоколадом за 25 минут: суперлегкий рецепт

