"Отец на Покровском направлении": 21-летний певец возвращается в Украину

Кристина Трохимчук
28 ноября 2025, 13:00
Известный певец SadSvit решил не оставаться в Польше.
SadSvit
SadSvit возвращается в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com, SadSvit

Вы узнаете:

  • Певец SadSvit объявил о решении вернуться в Украину
  • Почему он принял такое решение

Популярный украинский исполнитель SadSvit принял решение вернуться из Польши, где проживал в последнее время, в Украину. 21-летний певец планирует возобновить концертную деятельность на родине и объяснил мотивацию своего решения в подкасте "СучЦукрМуз".

Молодой артист прославился благодаря хитам "Ситуети", "Касети" и "Персонажі". Также он записал фиты с Тиной Кароль — "Ми", и Артемом Пивоваровым — "Терпи". SadSvit признался, что, проживая заграницей несколько лет, чувствовал себя не в своей тарелке, ведь пишет песни для украинской аудитории. Поэтому он решил вернуться в Украину, подчеркнув, что это не связано с законом о пересечении границы юношами до 22 лет.

SadSvit
SadSvit - где сейчас / фото: instagram.com, SadSvit

"Мое пребывание в Европе я воспринимаю, как этап взросления. В 18 лет я был ребенком, не до конца самостоятельным, и я рад, что тогда у меня появилось пространство, чтобы понять что произошло. Рад, что я возвращаюсь со взрослым умом и сознанием", — рассказал певец.

Также исполнитель поделился, что его отец сейчас служит на Покровском направлении, как и множество друзей и знакомых, которые защищают Украину в рядах ВСУ. SadSvit активно помогал военным, находясь заграницей, и намерен продолжать это уже в Украине.

SadSvit
SadSvit жил в Польше / фото: instagram.com, SadSvit

"Я реально искренен в том, что говорю и делаю. Стараюсь помогать всем, чем могу: финансово и морально. У меня много знакомых и друзей в армии, отец на Покровском направлении. Моя позиция искренняя, потому что я все же остаюсь 21-летним максималистом. Понял, что моя четкая позиция заключается в том, что я не понимаю, что я делаю здесь, и я хотел бы приехать продолжить вести культурную деятельность в Украине, где я родился. Никогда не воспринимал свое пребывание здесь как такое, что буду пускать корни", — подытожил певец.

О персоне: SadSvit

Богдан Розвадовский, более известный как SadSvit, — украинский синти-поп и альт-поп исполнитель, композитор и автор песен, сообщает Википедия. Дискография артиста насчитывает три альбома — "Cassette", "20&21", "Неонова мрія", а также два миниальбома "Суматоха" и "Холод" совместно с Sad Novelist, альбом "Цвіт Магнолії" совместно с Do Sliz

