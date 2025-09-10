Кратко:
- Что говорит Тарзан Королевой
- Как это связано с лишним весом
Певица-предательница Наташа Королева рассказала о том, что ее гнобит ее собственный муж-стриптизер, офицер-стрингоносец Тарзан.
Как пишут российские пропагандисты, престарелого танцюриста не устраивает вес певички Королевой, которая предала свою страну и поддерживает террориста Путина.
По словам путинистки, она бы хотела скинуть пять килограммов, однако любовь вкусно покушать вносит свои коррективы.
"Я? На диете? Муж не гоняет, но ненавязчиво говорит — пора", — поделилась Королева в беседе с журналистами.
Королева и Тарзан
Пара российских артистов-путинистов славится своей безвкусицей на публичных мероприятиях и клоунским поведением. Они гримасничают в нелепых нарядах, говорят недалекие вещи и всячески развлекают своим шутовством россиян.
Отметим, как сообщал Главред, певица Наташа Королева задолжала около 2 тысяч долларов за коммунальные услуги. В частности, на предательницу оформлены три квартиры в доме – объекте культурного наследия на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров. Но, как оказалось, певица не оплачивает коммунальные услуги уже несколько месяцев.
А также Наташа Королева пожаловалась на занятость мужа – российского бывшего стриптизера, а теперь актера и художника Тарзана. Предательница отметила, что каждый год 8 марта она проводит без мужа, поскольку он занят работой.
О персоне: Наташа Королева
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
