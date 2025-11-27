Путинистка Лариса Гузеева осталась без третьего мужа - что произошло

Лариса Гузеева скрывала развод от общественности.

https://glavred.info/starnews/putinistka-larisa-guzeeva-ostalas-bez-tretego-muzha-chto-proizoshlo-10719224.html Ссылка скопирована

Лариса Гузеева развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Гузеева

Вы узнаете:

Лариса Гузеева развелась с мужем

Почему она скрывала разрыв

Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, внесенная в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, развелась с мужем. Как сообщают росСМИ, сделала она это еще в 2019 году, но решила скрыть этот факт от всех.

Гузеева была замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Кризис в отношениях пары начался еще в 2009 году, когда она публично заговорила о своей измене, после которой Бухаров поднял на нее руку. Ресторатор отрицал свою вину, но в 2016 году история повторилась — Лариса снова сообщила о проблемах в браке и неверности мужа.

видео дня

Лариса Гузеева - третий муж / фото: instagram.com, Лариса Гузеева

РосСМИ уверены, что именно в этот период путинистка решилась на развод, однако позже пара помирилась и продолжила жить под одной крышей.

Скрытность Гузеевой никого не удивляет — информацией о личной жизни она делится крайне неохотно. Недавно СМИ узнали, что дочь ведущей впервые стала матерью, благодаря видео из аэропорта, где она появилась с младенцем. Путинистка заявила, что дочка родила в законном браке, однако никакой информации об отце ребенка так и нет.

Лариса Гузеева - дети / фото: instagram.com, Лариса Гузеева

Лариса Гузеева - личная жизнь

Российская ведущая Лариса Гузеева была замужем три раза. Ее первым мужем был ассистент режиссера Илья. Этот брак оказался кратковременным и трагически оборвался. Вторым супругом Гузеевой стал актер Каха Толордава, от которого у нее родился сын Георгий. Третий муж артистки — ресторатор Игорь Бухаров, с которым она состояла в браке с 1999 года и родила дочь Ольгу.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что личная жизнь известного украинского телеведущего Дмитрия Комарова по-прежнему остается под строгим секретом. После расставания с женой ведущий недолго оставался в одиночестве и сходил на свидание с известной украинской артисткой.

Также Геннадий Витер вспомнил, как в начале полномасштабного вторжения пытался достучаться до российских артистов. Артист отметил, что многие его знакомые из российского шоу-бизнеса поддались пропаганде. Также Геннадий сообщил, что за такие действия попал в санкционный список РФ.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лариса Гузеева Лариса Гузеева - советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ. Член общественной организации "Союз кинематографистов России". Поддержала военное вторжение России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред