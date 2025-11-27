Путинистка Лариса Гузеева осталась без третьего мужа - что произошло

Вы узнаете:
Российская скандальная актриса и телеведущая Лариса Гузеева, внесенная в базу "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, развелась с мужем. Как сообщают росСМИ, сделала она это еще в 2019 году, но решила скрыть этот факт от всех.
Гузеева была замужем за ресторатором Игорем Бухаровым. Кризис в отношениях пары начался еще в 2009 году, когда она публично заговорила о своей измене, после которой Бухаров поднял на нее руку. Ресторатор отрицал свою вину, но в 2016 году история повторилась — Лариса снова сообщила о проблемах в браке и неверности мужа.
РосСМИ уверены, что именно в этот период путинистка решилась на развод, однако позже пара помирилась и продолжила жить под одной крышей.
Скрытность Гузеевой никого не удивляет — информацией о личной жизни она делится крайне неохотно. Недавно СМИ узнали, что дочь ведущей впервые стала матерью, благодаря видео из аэропорта, где она появилась с младенцем. Путинистка заявила, что дочка родила в законном браке, однако никакой информации об отце ребенка так и нет.
Лариса Гузеева - личная жизнь
Российская ведущая Лариса Гузеева была замужем три раза. Ее первым мужем был ассистент режиссера Илья. Этот брак оказался кратковременным и трагически оборвался. Вторым супругом Гузеевой стал актер Каха Толордава, от которого у нее родился сын Георгий. Третий муж артистки — ресторатор Игорь Бухаров, с которым она состояла в браке с 1999 года и родила дочь Ольгу.
О персоне: Лариса Гузеева
Лариса Гузеева - советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ. Член общественной организации "Союз кинематографистов России". Поддержала военное вторжение России в Украину.
