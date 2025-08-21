Укр
Дело в женщине: почему принц Уильям не будет мириться с Гарри

Алена Кюпели
21 августа 2025, 13:08
39
Королевские эксперты жестко критикуют жену принца Гарри.
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри
Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Что говорят эксперты о Меган Маркл
  • Какие прогнозы относительного будущего

Принц Уильям "не желает" мириться с принцем Гарри, и, как сообщается, в этом виновата Меган Маркл.

Как пишет Page Six, отчуждённые члены семьи герцога Сассекского испытывают "постоянное недоверие" к его жене, заявила во вторник Fox News Digital королевский эксперт Хилари Фордвич.

видео дня

"Их опасения вполне обоснованы", — заявила она. "Любые личные семейные обсуждения могут стать достоянием общественности или быть использованы в коммерческих проектах".

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл, принц Гарри / ua.depositphotos.com

Она отметила, что у 44-летней Маркл "нет чувства долга перед британской общественностью или институтом". Фордвич "не видит никакой компенсации" в будущем братьев и сестёр, потому что "Гарри считает, что Уильям оскорбил Меган", и "подобная враждебность очень тяжела".

Аналогичным образом, Ингрид Сьюард, главный редактор журнала Majesty, заявила изданию, что Меган Маркл — "блоха в бочке мёда" в натянутых отношениях братьев. Сьюард даже зашла так далеко, что обвинила Маркл в "сложных отношениях" между королём Карлом III и сыновьями покойной принцессы Дианы.

"Она вызывает жгучую неприязнь у многих монархистов этой страны", — заявила Сьюард. "Они считают её очень… разрушительной для королевской семьи". Автор книги считает, что "чёрным пятном на характере Меган" является то, что бывшая актриса на протяжении многих лет "поносила семью своего мужа и свою собственную семью".

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также источник, близкий к королю Великобритании, раскрыл общее хобби Чарльза ІІІ и его супруги, которое очень сблизило их. Необычным увлечением они занимаются с большим азартом.

О персоне: Меган Маркл

Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Меган Маркл новости шоу бизнеса
21:34

Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 годаВидео

