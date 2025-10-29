Самый сексуальный мужчина в мире впервые стал отцом - СМИ

Прессе стали известны пол и имя первенца Криса Эванса и Альбы Баптисты.

Крис Эванс и Альба Баптиста впервые стали родителями

Это произошло еще на прошлой неделе

Американский актер и самый сексуальный мужчина 2022-го года по версии журнала People Крис Эванс, известный воплощением Капитана Америка в киновселенной Marvel, впервые стал отцом. Об этом сообщает издание TMZ.

Актер и его супруга, португальская актриса Альба Баптиста, пока не делали официальных заявлений о первенце, однако в прессу уже просочилась информация, что в пятницу, 24 октября, у артистов появилась дочь, которую назвали Альмой Грэйс. У девочки будет двойная фамилия - Баптиста-Еванс.

Крис Эванс и Альба Баптиста вместе с конца 2021 года. В сентябре 2023 пара сыграла тайную свадьбу - на церемонии, которая состоялась в их доме в Бостоне, присутствовали лишь самые близкие.

Альба Баптиста - жена Криса Эванса / фото: instagram.com/alba.baptista

