"Считал странной": Анна Саливанчук призналась, почему ушла от нардепа Божкова

Муж Саливанчук так и не смог привыкнуть к особенностям избранницы.

Анна Саливанчук развод - почему Саливанчук и Божков развелись / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Кратко:

Анна Саливанчук в разводе с Александром Божковым

Лишь два года спустя актриса объяснила, почему развелась

Украинская актриса Анна Саливанчук и нардеп и экс-продюсер Студии Квартал 95 Александр Божков развелись в мае 2023 года после восьми лет вместе. О разрыве артистка молчала целый год, еще столько же - скрывала его причину.

Лишь сейчас, в беседе с Oboz.ua, Саливанчук рассказала, что произошло между ней и Божковым. По словам Анны, у нее и ее мужа были совершенно разные взгляды на семью, что и стало одним из решающих факторов для начала конца.

"Когда мы впервые поехали к моим родным, он искренне удивлялся: почему все такие веселые, почему все так рады видеть друг друга. Мою маму сначала даже считал немного странной — она постоянно улыбалась. Потом приехал домой и рассказывал родителям о "людях, у которых всегда все хорошо", - вспоминает актриса.

Анна также добавила, что семейные отношения, тепло, которое родные дарят друг другу, единение - все это крайне важно для нее. Александр воспитывался в другой атмосфере, поэтому многое ему понять было сложно.

Анна Саливанчук развод - почему Саливанчук и Божков развелись / фото: instagram.com/salivanchuk.anna

О персоне: Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

