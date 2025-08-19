Спасали 5 часов: у мужа-певца российской певицы срочно прооперировали

Кратко:
- Что случилось с Чумаковым
- Почему его срочно прооперировали
Популярный российский певец Алексей Чумаков, который молчит о том, что Россия напала на Украину, оказался на больничной койке, где перенес сложную и срочную операцию на позвоночнике.
Как пишут российские пропагандисты, артист едва не оказался в инвалидном кресле из-за собственной невнимательности. Он даже был вынужден прервать отпуск из-за стремительно ухудшающегося состояния: все зашло настолько далеко, что певец не мог самостоятельно передвигаться.
В больницу артист попал с трапа самолета — на госпитализации настояла жена Юлия Ковальчук, она же лично сдала мужа врачам. Чумаков подтвердил данный факт.
"Юля меня буквально спасла. Меня срочно прооперировали в 67-й больнице. На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг", — сообщил певец.
Теперь ему грозит реабилитация, которая продлится около 2 месяцев.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Ольга Сумская попала в новый громкий скандал из-за открытых фото в купальнике во время летнего отдыха.
Также стало известно, что звезду "МастерШеф", 41-летнего кондитера Лизу Глинскую, обидели в супермаркете из-за ее детей - десятимесячных Полины и Соломии.
- Певец Александр Пономарев рассказал, на чем зарабатывает во время войны
- "Видели Романа с другой": жена Сасанчина отреагировала на слухи о разводе с певцом
- "Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред