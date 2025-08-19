Российского певца госпитализировали сразу по возвращению из отпуска.

Чумакова экстренно прооперировали / Коллаж Главред, фото Стархит

Что случилось с Чумаковым

Почему его срочно прооперировали

Популярный российский певец Алексей Чумаков, который молчит о том, что Россия напала на Украину, оказался на больничной койке, где перенес сложную и срочную операцию на позвоночнике.

Как пишут российские пропагандисты, артист едва не оказался в инвалидном кресле из-за собственной невнимательности. Он даже был вынужден прервать отпуск из-за стремительно ухудшающегося состояния: все зашло настолько далеко, что певец не мог самостоятельно передвигаться.

В больницу артист попал с трапа самолета — на госпитализации настояла жена Юлия Ковальчук, она же лично сдала мужа врачам. Чумаков подтвердил данный факт.

Чумакова срочно прооперировали / Фото 7Дней

"Юля меня буквально спасла. Меня срочно прооперировали в 67-й больнице. На три позвонка поставили 6 титановых штифтов и две 10-сантиметровые пластины. Теперь я киборг", — сообщил певец.

Теперь ему грозит реабилитация, которая продлится около 2 месяцев.

