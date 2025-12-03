Кратко:
В террористической России сообщили о смерти актрисы и бывшей жены актера-алкоголика Михаила Ефремова - Ксении Качалиной.
Как пишут российские пропагандисты, ее не стало на 55-м году жизни. Новость сообщил российский режиссер Алексей Агранович.
"Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет", — написал он в личном блоге.
Воспоминаниями о Ксении поделилась и российская актриса Рената Литвинова. "Давняя новелла, которую я написала среди многих для Киры Муратовой в Одессе. Она выбрала одну и сняла „Офелию, невинно утонувшую". А эту я продала и — вдруг отрывок из нее всплыл из недр Instagram — Ксения Качалина там играла главную роль. В финале — песня группы „Колибри". Боже, Ксении сегодня не стало", — говорит Литвинова.
Сообщается, что актриса много пила и именно страсть к алкоголю стала причиной ее смерти.
О персоне: Ксения Качалина
Ксения Качалина - советская и российская киноактриса. Дебют в кино — фильм "Нелюбовь". Также снялась в фильмах "Арбитр", "Тьма", "Дикая любовь", "Над тёмной водой", "Письма в прошлую жизнь", "Три сестры", "Собачий ящик", "Мужские откровения", "Тот, кто нежнее", "Дух", "Цирк сгорел, и клоуны разбежались", "Романовы. Венценосная семья", "Праздник".
