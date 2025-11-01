"Упало сердце": принц Гарри занервничал, что может лишиться титула

Британский монарх стал волноваться из-за ситуации с принцем Эндрю.

Принц Гарри насторожился/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, ua.depositphotos.com

Кратко:

Почему волнуется принц Гарри

Что случилось с принцем Эндрю

Принц Гарри был "ошеломлён" решением короля Карла II лишить своего младшего брата, принца Эндрю, всех королевских титулов.

"У Гарри упало сердце", — рассказал источник в программе #ShuterScoop Роба Шутера. "Он считал титулы неприкосновенными. Теперь он в этом не уверен".

По данным ОК, что 41-летний Гарри узнал о том, что 65-летний Эндрю вернёт себе титул Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишившись титула "принц", одновременно с общественностью, что в равной степени взволновало и его, и его жену Меган Маркл.

Принц Гарри во время интервью для ВВС / bbc.com

"Титул — это не сентиментальность", — заявил изданию один из ведущих стратегов Лос-Анджелеса. "Это рычаг давления в любых переговорах", - добавил он.

Шутер, ранее работавший публицистом принцессы Майкл Кентской, намекнул, что опасения Гарри были обоснованы, добавив: "Если дворец готов понизить в должности принцев крови, всем стоит беспокоиться".

30 октября Букингемский дворец объявил, что Эндрю будет лишён всех своих королевских титулов и привилегий, а также исключён из Королевской ложи. Гарри покинул монархию в 2020 году.

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

