Ушла к богатому: Пресняков рассказал о страданиях после развода

Алена Кюпели
20 ноября 2025, 11:42
Никита Пресняков тяжело переживает травму и делится об этом с подписчиками.
Никита Пресняков
Никита Пресняков не спит по ночам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov

Кратко:

  • Что случилось с Пресняковым
  • Какую тайну выдали его подписчики

Российский певец Никита Пресняков, который продолжает молчать о террористическом нападении РФ на Украину, тяжело переживает свой развод с женой Аленой Красновой.

Как пишут российские пропагандисты, молодая женщина якобы нашла себе ухажера более богатого, чем сын Преснякова Никита. Между тем, сын музыканта, как сообщается, не находит себе места и даже не может спать по ночам.

Никита Пресняков
Никита Пресняков видит странные сны / фото: instagram.com, Никита Пресняков

И причиной плохого сна является не жена, а рука, которую от травмировал несколько лет назад.

"У меня четвертый год травма кисти. И из-за этого я рискую не вернуться на доску, но скучаю. Мне снится, как катаюсь", - пожаловался свободный Пресняков.

Никита Пресняков с женой
Никита Пресняков с бывшей женой Аленой/ фото: instagram.com, Никита Пресняков

Однако фоловеры внука Пугачевой полагают, что спать он не может вовсе не из-за руки, а из-за страданий по своей жене. Пара прожила вместе 8 лет и обосновалась в США. Позже Алена Краснова вернулась в Москву, где ей приписывают новый роман с богатым мужчиной.

О персоне: Никита Пресняков

Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

