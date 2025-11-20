Кратко:
- Что случилось с Пресняковым
- Какую тайну выдали его подписчики
Российский певец Никита Пресняков, который продолжает молчать о террористическом нападении РФ на Украину, тяжело переживает свой развод с женой Аленой Красновой.
Как пишут российские пропагандисты, молодая женщина якобы нашла себе ухажера более богатого, чем сын Преснякова Никита. Между тем, сын музыканта, как сообщается, не находит себе места и даже не может спать по ночам.
И причиной плохого сна является не жена, а рука, которую от травмировал несколько лет назад.
"У меня четвертый год травма кисти. И из-за этого я рискую не вернуться на доску, но скучаю. Мне снится, как катаюсь", - пожаловался свободный Пресняков.
Однако фоловеры внука Пугачевой полагают, что спать он не может вовсе не из-за руки, а из-за страданий по своей жене. Пара прожила вместе 8 лет и обосновалась в США. Позже Алена Краснова вернулась в Москву, где ей приписывают новый роман с богатым мужчиной.
О персоне: Никита Пресняков
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
