Уйдет в забвение: в РФ предсказали судьбу Орбакайте

Алена Кюпели
17 сентября 2025, 13:46
Российский продюсер сообщил, что он знает судьбу Кристины Орбакайте.
Кристина Орбакайте, Алла Пугачева
Кристина Орбакайте, Алла Пугачева / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте, Алла Пугачева

Кратко:

  • Кто сделал прогноз относительно Орбакайте
  • Почему она должна уйти "в забвение"

Российский пропутинский продюсер Сергей Дворцов считает, что дочь российской певицы Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте скоро получит определенные последствия для своей карьеры.

Как пишут российские пропагандисты, по его словам, Пугачева позволила себе слишком резкие высказывания о коллегах и о террористической России в целом, тем самым "показав свое истинное лицо".

видео дня
Пугачева с детьми пришла на концерт Орбакайте
Пугачева и ее интервью, якобы, могут навредить Орбакайте / Фото Instagram/maxgalkinru

Что будет в будущем с Орбакайте? Уйдет в забвение. 100% это случится в ближайший год, — добавил Дворцов.

Этот Дворцов имеет ввиду интервью Пугачевой, в котором она говорила об отношении к РФ и своим коллегам из России.

Резонансное интервью Аллы Пугачевой Катерине Гордеевой

Российская певица и легенда их сцены Алла Пугачева, которая не поддержала террориста Путина в его кровавом вторжении в Украину, дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой после нескольких лет молчания.

В интервью она рассказывала о своих мужьях, своей семье,о цензуре в СССР, а также о том, как сейчас относится к России и почему она выехала со своей террористической Родины.

Ранее Главред сообщал, что в России адвокат Александр Трещев подал иск против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью. С артистки, покинувшей РФ, требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за ее слова в поддержку первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Ранее также Пугачева сообщила о том, что ее брак с путинистом Филиппом Киркоровым "организовала" умирающая мать артиста Виктория.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

