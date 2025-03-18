"Ужасные вещи": Аллу Пугачева решили наказать в РФ за позицию

Аллу Пугачеву снова раскритиковали.

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Алла Пугачева - критика в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Тамара Семина предложила забрать имущество у Примадонны

Путинистка не желает видеть Пугачеву в РФ

Народная артистка РСФСР Тамара Семина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, высказалась о том, что Алла Пугачева не может продать или сдать в аренду на Истринском водохранилище, а также сняла прибрежную зону возле этих владений вплоть до 2057 года.

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Как заявила путинистка пропагандистским росСМИ, все имущество Пугачевой необходимо забрать, а также запреть ей въезд в страну-оккупанта.

Замок Пугачевой в Грязи / фото: росСМИ

"Алле Пугачевой надо запретить приезжать в Россию. Она говорит ужасные вещи про страну, которая поставила ее на ноги. Надо наложить арест на все ее сбережения и забрать имущество в Подмосковье, отдать в пользу государства. Государство дало – государство взяло. От нее не убудет", - выдала любительница диктатора Путина.

Алла Пугачева живет с семьей в Израиле / instagram.com/maxgalkinru

Напомним, Алла Пугачева публично осуждает нападение РФ на Украину и уехала вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми жить в Израиль.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин порадовал поклонников свежим фото Аллы Пугачевой. На фото Пугачева позирует в кресле на фоне бассейна и пальм в костюме желтого цвета. Также певица дополнила образ беретом и солнцезащитными очками.

А также недавно Алла Пугачева отправилась в ресторан, но там попала в неприятную ситуацию. Как заявил израильский политик Яков Кедми, Примадонну не приняли в ресторане из-за того, что не было свободного столика и она вступила в перепалку с официанткой.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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