В автокатастрофе погиб молодой американский актер

Брэд Эверетт Янг стал жертвой автокатастрофы, когда ехал один по шоссе.

Умер молодой американский актер / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube

Что случилось с американским актером

Как он попал в аварию

Брэд Эверетт Янг, знаменитый фотограф и актёр скончался от травм, полученных в автокатастрофе. Ему было 46 лет.

Как пишет The Hollywood Reporter, поздно вечером в воскресенье Янг смотрел фильм и ехал один по шоссе 134, когда в его машину врезался автомобиль, двигавшийся во встречном направлении.

Он скончался на месте происшествия. Другой водитель выжил и был госпитализирован.

Янг, постоянный гость голливудских красных дорожек, был узнаваемым лицом на премьерах, гала-вечерах и церемониях вручения наград. В его фотопортфолио были проекты и съёмки для The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People, Variety и других изданий.

Начав актёрскую карьеру в конце 1990-х, Янг появлялся в эпизодических ролях в таких сериалах, как "Парень познаёт мир", "Фелисити", "Анатомия страсти" и "4исла", а также в таких полнометражных фильмах, как "Любовь и баскетбол" (2000), "Ангелы Чарли" (2000), "Парк Юрского периода 3" (2001), "Я люблю тебя, чувак" (2009), "Артист" (2011) и "Доктор Джекилл и мистер Хайд" (2017).

Янг также основал Dream Loud Official – общественную инициативу, посвящённую восстановлению и сохранению музыкальных и художественных программ в школах по всей стране. Его целью было вдохновить учеников, учителей и деятелей искусств и напомнить обществу, что "творчество – это не роскошь, а неотъемлемая часть образования".

