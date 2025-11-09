Укр
В РФ скончался звезда кино и сериалов

Алена Кюпели
9 ноября 2025, 08:45
Актеру на момент смерти было 69 лет.
Скончался популярный российский актер
Скончался популярный российский актер / Коллаж Главред, фото кинотеатр.ру

Кратко:

  • От чего умер артист
  • В каких фильмах он играл

На 69 году жизни в террористической России скончался популярный актер, звезда многих фильмов и сериалов - Владимир Симонов.

Как пишут российские пропагандисты, последние годы жизни артиста сопровождали серьезные проблемы с сердцем. У него была диагностирована гипертоническая болезнь, которая чревата инфарктом и внезапной остановкой сердца. Несмотря на серьезную болезнь, угрожающую жизни, актер до последнего не бросал профессию и играл на сцене в родном театре.

Симонов сыграл множество ролей
Симонов сыграл множество ролей / Фото Стархит

"Пришла новость в которую не хочется и невозможно поверить. Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слёзы. Светлая память", — выразили свои соболезнования коллеги из театра имени Вахтангова, где артист работал.

Публике он известен по ролям в таких исторических драмах, как "Перевал Дятлова", "Достоевский", по сериалам "Остановка по требованию", "Каменская" и многим другим.

Как ранее стало известно, в террористической России сообщили о смерти популярного российского ведущего Юрия Николаева. Еще 4 ноября СМИ писали, что у актера возникли проблемы со здоровьем.

Как ранее писал Главред, на фронте оборвалась жизнь известного украинского фотографа Константина Гузенко. Он работал инженером и оператором на телевидении и в онлайн-медиа, а с 2020 до 2023 года был фотографом проекта Ukraїner, снимая экспедиции по всей Украине.

О персоне: Владимир Симонов

Владимир Симонов - советский и российский актёр театра и кино, народный артист России. Снимался во многих телевизионных сериалах и мелодрамах. С начала 1990-х годов Владимир Симонов много играл в спектаклях театра "Et Cetera", театра Наций и антрепризах.

