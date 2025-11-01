В сети появилось фото жутко постаревшего осужденного американского рэппера

Американского рэппера Шона Комбса увидели за решеткой и узнали, как он выглядит.

Шона Комбс впервые удалось сфотографировать / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Как сейчас выглядит P Diddy

Чем он занят в тюрьме

В сети появилась фотография основателя Bad Boy Records, американского рэппера P Diddy, прогуливающегося по тюремному двору.

Как пишет TMZ, на Дидди была одета оранжевая тюремная шапочка и тёмно-синяя пуховая куртка, чтобы согреться.

На снимке также видна седеющая борода Дидди... публика не видела его так отчётливо с тех пор, как он был арестован в сентябре 2024 года и содержался без права внесения залога в центре судебного разбирательства в Бруклине, ожидая федерального суда.

Шон Комбс отбывает срок / фото: imdb.com

Этим летом камеры не допускались в зал суда, когда Дидди был оправдан по обвинениям в рэкете и сексуальной эксплуатации (его осудили по нескольким менее тяжким обвинениям, связанным с проституцией), поэтому нам удалось узнать о нём только по судебным зарисовкам.

Дидди отбывает 50-месячный срок в Форт-Диксе и уже устроился на работу в тюрьму... он работает прачкой. Отмечается, что финансовое положение Дидди значительно облегчит ему жизнь за решёткой.

Скандал с P.Diddy - что случилось 54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин. Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

