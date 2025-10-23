Укр
На осужденного Пи Дидди совершено покушение в СИЗО - детали

Анна Подгорная
23 октября 2025, 01:30обновлено 23 октября, 02:05
Шон Комбс находится в зоне риска из-за своих преступлений.
Шон Комбс, Пи Дидди
Пи Дидди покушение - Шон Комбс стал объектом тюремного правосудия / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

  • За что осужден Пи Дидди
  • Кто и зачем напал на Комбса в его камере

Американский репер и музыкальный продюсер Шон Комбс (Пафф Дэдди, Пи Дидди) осужден к тюремному заключению сроком в 50 месяцев по обвинению в торговле людьми и рэкете. В СИЗО на артиста было совершено покушение.

Об этом Daily Mail сообщил лучший друг Дидди Чарлуччи Финни: пока Комбс спал, к нему в камеру проник другой заключенный, и приставил самодельный нож к горлу репера. Финни убежден, что покушение было совершенно с целью запугать Дидди.

"Он проснулся с ножом у горла. Если бы этот парень хотел ему навредить, Шон был бы ранен. Достаточно было бы одной секунды, чтобы перерезать ему горло оружием и убить его. Вероятно, это был способ сказать: "В следующий раз тебе не повезет". Все это запугивание", - говорит он.

Друг заключенного отмечает, что нападавший, вероятно, хотел поднять свой престиж в глазах других заключенных: все-таки Пи Дидди - известная личность. В тоже время запугивание могло быть частью "тюремного правосудия".

"Заключенные воспринимают это (преступления и обвинения Дидди - прим. редактора) лично. Они смотрят на это так, как будто (на месте потерпевших) могла быть их мама, тетя, дочь. Они пытаются добиться того, что они называют тюремным правосудием", - сообщает Финни.

Шон Комбс, Пи Дидди
Пи Дидди покушение - Шон Комбс стал объектом тюремного правосудия / фото: imdb.com

Ранее Главред рассказывал, что 79-летняя Шер переживает кризис с младшим на 40 лет бойфрендом. Их отношения длятся уже три года, что не сильно радует близкое окружение певицы.

Также в СМИ 35-летнюю звезду "Гарри Поттера", британскую актрису и активистку Эмму Уотсон, заподозрили в помолвке после ее выхода в свет с кольцом на безымянном пальце.

Скандал с P.Diddy - что случилось

54-летний Шон Комбс был арестован в Нью-Йорке по обвинениям в секс-трафике, транспортировке людей для занятия проституцией и участии в рэкете. Эти обвинения охватывают последние 16 лет его деятельности и связаны с организацией так называемых freak off вечеринок – элитных сексуальных мероприятий, которые, как утверждают власти, были организованы для эксплуатации женщин.

Комбс также известен как Puff Daddy, P.Diddy и Diddy. Он продюсировал рэпера Notorious B.I.G., а его дебютный альбом No Way Out продался тиражом более 7 миллионов копий. P.Diddy также прославился как трижды лауреат премии "Грэмми" и сотрудничал с такими звездами, как Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж и Ашер. Помимо музыки, он создавал проекты в сфере моды, телевидения и алкогольного бизнеса. Однако на фоне этих достижений его имя теперь связывают с обвинениями в преступлениях, которые могут привести к серьезным последствиям.

15:41

Забудьте о "пока": красивые украинские варианты для прощания

15:37

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

15:32

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

