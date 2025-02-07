"Видимся каждый день": Александру Терену приписывают новый роман

Вокруг Александра Терена появились новые слухи.

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Александр Терен - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Терен

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Александр Терен отдыхает на Кипре

С кем ему приписывают новый роман

Недавно ветеран, писатель и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр Терен признался, что расстался со своей избранницей – Инной Белень. После этого он уехал отдыхать на Кипр, где также находится украинская блогер Елена Мандзюк.

В Сети уже предположили, что у Александра и Елены роман, ведь они тесно общаются и вместе занимаются волонтерством.

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На своей странице в соцсетях Мандзюк призналась, что видится с Тереном каждый день, ведь у них есть несколько совместных проектов, но ни о каком романе не может идти речь. Также блогер рассказала, что у нее есть любимый мужчина.

"Люблю сильно Терена, как своего друга. Сейчас мы вообще видимся каждый день в отпуске. Вчера Саша рассказал об окончании своих отношений. Мне очень жаль, что так много зрителей негативно к нему настроены. Тем более я знаю, через что он проходит. Но только его выбор, делиться этим или нет. И вообще у меня есть личная жизнь и мужчина, с которым я хочу строить отношения", - отметила Елена.

Елена Мандзюк опровергла слухи о романе с Тереном / фото: скрин instagram.com, Елена Мандзюк

Александр же, в свою очередь, попросил фанатов не приписывать ему несуществующих отношений со всеми женщинами, с которыми он общается и сотрудничает.

"Я не нахожусь ни с кем в отношениях, у меня нет девушки, жены или любовницы. Я поехал отдохнуть, забыться и писать книгу. Оставьте меня в покое хотя бы где-то! Не приписывайте мне всех женщин, которых видите рядом, у меня есть друзья и подруги. Моя медийность не означает, что в меня можно бросаться грязью и пытаться испортить жизнь своими выдумками!" – заявил Терен.

Александр Терен гневно отреагировал на новые слухи о нем / фото: скрин instagram.com, Александр Терен

Шоу "Холостяк" - последние новости по теме

Как сообщал Главред, победительница 13-го сезона шоу "Холостяк" Инна Белень делилась, что после проекта не живет вместе с Александром Тереном, но они на тот момент состояли в отношениях.

Кроме этого, украинский ведущий Слава Демин рассказал о неудачной попытке пригласить на свидание одну из участниц "Холостяка". Девушка отказала ему, объяснив, что уже состоит в отношениях, и предложила лишь дружбу. Имя девушки не раскрыто, но есть предположение, что это могла быть Настя Анисимова.

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Кто такой Александр "Терен" Будько? Александру Будько 28 лет. И его имя хорошо знают не только в Украине, но и в мире. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. А через полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам. По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов по возвращению с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он плясал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

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