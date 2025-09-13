Виктор Розовый сделал шокирующее заявление после интервью экс-жены - все детали

Комик и ветеран Виктор Розовый заявил, что никогда не любил Ольгу Мерзликину.

https://glavred.info/starnews/viktor-rozovyy-sdelal-shokiruyushchee-zayavlenie-posle-intervyu-eks-zheny-vse-detali-10697798.html Ссылка скопирована

Виктор Розовый и Ольга Мерзликина - скандал / фото: instagram.com, Виктор Розовый

Вы узнаете:

Экс-супруга Виктора Розового дала откровенное интервью

Как комик отреагировал на заявления бывшей партнерши

Украинский комик и ветеран Виктор Розовый резко отреагировал на интервью своей бывшей жены Ольги Мерзликиной, в котором она рассказала свою версию событий, приведших к их разводу. Артист опубликовал заявление в своем Instagram и жестко ответил на критику в комментариях.

В интервью Маше Ефросининой экс-супруга Розового опровергла его обвинения в растрате денег, которые украинцы донатили на его реабилитацию, и поделилась откровенными деталями их отношений. В ответ Виктор продолжил настаивать на своей версии и вспомнил историю с Назарием Гусаковым, который собирал средства на лечение, уже оплаченное государством.

видео дня

Виктор Розовый отреагировал на интервью бывшей жены / фото: instagram.com, Виктор Розовый

"С тем, какой я аморальный человек мы разобрались, еще бы разобраться с отчетами по средствам, но как говорила Ольга в интервью Маше Ефросининой - выбор есть всегда: можно предоставлять, а можно не предоставлять. Вырванные из контекста скриншоты из монобанка не очень проливают свет на ситуацию, особенно учитывая то, что и к Назарию Гусакову у них вопросов не было", - написал Розовый.

В комментариях поклонники раскритиковали заявления комика, отметив, что жена фактически опровергла большинство его обвинений. В частности, она подтвердила, что приезжала к нему во время службы, а также подчеркнула: измены не были единичными случаями, как утверждает Виктор. Сам Розовый отвечал на критику довольно резко и даже заявил, что никогда не любил бывшую жену, несмотря на 13 лет отношений.

Виктор Розовый заявил, что никогда не любил жену / фото: instagram.com, Виктор Розовый

Комментаторы встали на защиту экс-супруги Виктора Розового / фото: instagram.com, Виктор Розовый

Виктора Розового раскритиковали за обвинения бывшей жены / фото: instagram.com, Виктор Розовый

Свою позицию озвучила и нынешняя партнерша комика Яна-Екатерина. Она заверила, что их отношения с Розовым построены на искренности и гармонии, и никаких токсичных проявлений у них нет. Девушка также подчеркнула, что не является "разлучницей" и попросила не втягивать ее в конфликт.

"Люблю", - лаконично ответил Виктор Розовый на пост девушки запостив его к себе в Instagram Stories.

Девушка Виктора Розового высказалась в его защиту / фото: instagram.com, Виктор Розовый

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Ольга Мерзликина, бывшая жена комика и звезды "Лиги смеха" Виктора Розового, впервые после развода поделилась подробностями их совместной жизни. В интервью Маше Ефросининой она призналась, что отношения с артистом были напряженными из-за ревности и постоянных подозрений в изменах.

Также украинский комик и военный Виктор Розовый, который в июне развелся с Ольгой Мерзликиной, уже имеет новые отношения. Его избранницей стала львовянка Яна-Катерина, о которой он впервые упомянул в соцсетях после интервью Рамине Эсхакзай.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виктор Розовый Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Участвовал в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред