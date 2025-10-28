Внук Аллы Пугачевой отверг отношения с россиянками — что произошло

После развода Никита Пресняков сделал выводы.

Никита Пресняков отказался от отношений с россиянками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Как изменилась личная жизнь Никиты Преснякова после развода

С кем он будет строить отношения

Внук Аллы Пугачевой и сын путиниста Владимира Преснякова решил кардинально изменить свою личную жизнь. Никита Пресняков больше не планирует начинать любые романтические отношения с россиянками. О причинах такого решения рассказал росСМИ продюсер Сергей Дворцов.

Летом внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, сообщил, что они с супругой приняли решение разойтись. После расставания Алена вернулась в Россию, а артист остался жить в США.

После разрыва Никита решил полностью посвятить себя работе и творческим проектам.

Никита Пресняков строит карьеру в США / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"Никита у нас зазвездился благодаря бабушке Алле Борисовне. Сделал карьеру известного человека. Да, я считаю, он безусловно талантливый, яркий, красивый, высокий. Что говорить, парень харизматичный. Что происходит с его личной жизнью? На сегодняшний день, мне кажется, уже ничего, потому что он развелся со своей женой. Безусловно, сейчас он погружен в творчество", - предположил Сергей.

Дворцов отметил, что певец пока не завел новых отношений, однако уверен — когда Пресняков будет готов, он обязательно встретит свою любовь, но это точно будет не россиянка.

Никита Пресняков хочет отношения с американкой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

"Думаю, что новая возлюбленная будет из США, это 100%. Из Российской Федерации он никого искать не будет", — заявил продюсер.

Сергей также пояснил такое решение Никиты. По его мнению, начинать отношения с россиянками звезде попросту не выгодно. Продюсер пояснил, по каким критериям Пресняков будет себе искать новую любовь.

"Ему это невыгодно. С тем расчетом, что у него была девушка красивая, по таким же параметрам он и там будет ее искать", — заключил Дворцов.

Ранее Главред сообщал, что сын российского певца Владимира Преснякова Никита дал "пощечину" Алене Красновой. Музыкант решил отправить символическое послание своей бывшей и записал на видео, как выбрасывает символическую статуэтку "Оскар лучшей жене" в мусорник.

Также накануне Владимир Пресняков признался в нежных чувствах к другой женщине. В собственных соцсетях он выложил фото с женщиной и написал к ней теплое обращение.

О персоне: Никита Пресняков Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

