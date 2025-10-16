"Вытаскивали из дома престарелых": что произошло с Кларой Новиковой

Клара Новикова уже прокомментировала ситуацию.

Клара Новикова вышла на связь

Российская актриса Клара Новикова, которая родом из Украины, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает террористическую политику Кремля, редко появляется на публике.

Пропагандистские росСМИ сообщили, что предательнице потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем

Проблемы со здоровьем у Клары Новиковой / фото: скрин t.me/mash/

"У Новиковой поднялось артериальное давление, врачи оказали ей помощь на месте", - написали пропагандисты.

Но актриса вышла на связь и рассказала, что у нее все хорошо, а новости о проблемах со здоровьем всего лишь слухи.

Клара Новикова молчит о войне в Украине / фото: instagram.com/spletni_com_/

"Меня столько раз хоронили и вытаскивали из дома престарелых, я ничему не удивляюсь больше. Все нормально. В 14 часов репетиция. Готовлюсь к гастролям. 20 октября сольный концерт", - отметила Новикова.

О персоне: Клара Новикова Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

