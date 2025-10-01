Забрала дочь с собой: Елена Мозговая срочно покинула Украину

Елена Мозговая рассказала, куда она отправилась.

Елена Мозговая - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Вы узнаете:

Елена Мозговая уехала на отдых

Какое желание она озвучила

Украинская известная продюсер Елена Мозговая сообщила поклонникам, что уехала из Украины вместе с дочерью Соломией.

На своей странице в соцсетях Мозговая отметила, что отправилась отдыхать по приглашению друзей.

Дочь Елены Мозговой / фото: скрин instagram.com, Елена Мозговая

"Все, мы с Соликом отправились в путешествие! Непростой маршрут, но не могли не принять приглашение от друзей закрыть морской сезон", – написала Елена.

Продюсер показала дочь в поезде и снимок из аэропорта в Будапеште.

"Как хочется, чтобы на табло уже был и Киев", – отметила знаменитость.

Елена Мозговая в аэропорту / фото: скрин instagram.com, Елена Мозговая

Пока она не рассекретила, в какую страну направляется с дочерью.

Личная жизнь Елены Мозговой

В декабре 2005 года Елена Мозговая познакомилась с певцом David Axelrod, после чего у них закрутились отношения. Продюсер признавалась, что они несколько раз расходились и мирились, а в 2015 году пара официально поженилась. Также они воспитывают общую дочь Соломию, которой 10 лет.

Елена Мозговая / инфографика: Главред

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

