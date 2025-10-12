"Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой

Ведущий резко высказался в сторону преследователей Пугачевой.

Константин Грубич высказался о Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Грубич, Максим Галкин

Вы узнаете:

Константин Грубич высказался о Алле Пугачевой

Что он сказал

Украинский телеведущий Константин Грубич высказался о российской певице Алле Пугачевой, которая активно поддерживает Украину в войне с террористической РФ, а также про отношение к ней россиян. В интервью "Коммерсанту" ведущий заявил, что считает Пугачеву гениальным человеком.

По глубокому убеждению Грубича, россиянам повезло иметь такого талантливого человека среди лидеров мнений, но они не оценили свое счастье.

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Мне жаль, что она не украинка. Ну, так вот повезло россиянам, а ей с ними не повезло. Она насквозь россиянка, и она любит свою, какая она не какая, страну", — высказался Константин.

Он также заявил, что Пугачева могла бы стать честью любой нации, но к несчастью ей пришлось назвать своей родиной террористическую РФ.

Константин Грубич восхищается Аллой Пугачевой / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Я думаю, что "хороший" - "не хороший" не совсем относится к этнической принадлежности. Большинство россиян — недалекие. Но есть ряд людей, которые достойны, умны, и они сделали бы честь любой нации. Среди них и Пугачева. Или одна из первых", — подчеркнул Грубич.

Алла Пугачева — позиция

Позиция Аллы Пугачевой относительно войны в Украине четко антивоенная. С началом полномасштабного вторжения она осудила российскую агрессию и вместе с мужем Максимом Галкиным покинула РФ, уехав в Израиль.

Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Украину / фото: instagram.com, Максим Галкин

Певица публично заявила, что совесть для нее дороже славы и выразила поддержку мужчине, которого в России признали "иноагентом" за антивоенную позицию.

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева, которая не захотела жить в террористической России, разозлила россиян. Уехавшая из России артистка получает пенсию в размере 67 тысяч рублей - в три раза больше обычной пенсии россиян.

Также певица Алла Пугачева несколько раз возвращалась на родину с тайной целью. По словам путиниста Иосифа Пригожина, Алла Борисовна, которая сейчас живет заграницей, якобы решила вернуться в Россию, чтобы воспользоваться старыми связями и помочь своему мужу Максиму Галкину.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

