"Жаль, что не украинка": Константин Грубич обратился к россиянам из-за Пугачевой

Кристина Трохимчук
12 октября 2025, 12:44
55
Ведущий резко высказался в сторону преследователей Пугачевой.
Константин Грубич
Константин Грубич высказался о Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Грубич, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Константин Грубич высказался о Алле Пугачевой
  • Что он сказал

Украинский телеведущий Константин Грубич высказался о российской певице Алле Пугачевой, которая активно поддерживает Украину в войне с террористической РФ, а также про отношение к ней россиян. В интервью "Коммерсанту" ведущий заявил, что считает Пугачеву гениальным человеком.

По глубокому убеждению Грубича, россиянам повезло иметь такого талантливого человека среди лидеров мнений, но они не оценили свое счастье.

видео дня
Алла Пугачева
Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным / фото: instagram.com, Максим Галкин

"Мне жаль, что она не украинка. Ну, так вот повезло россиянам, а ей с ними не повезло. Она насквозь россиянка, и она любит свою, какая она не какая, страну", — высказался Константин.

Он также заявил, что Пугачева могла бы стать честью любой нации, но к несчастью ей пришлось назвать своей родиной террористическую РФ.

Алла Пугачева
Константин Грубич восхищается Аллой Пугачевой / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Я думаю, что "хороший" - "не хороший" не совсем относится к этнической принадлежности. Большинство россиян — недалекие. Но есть ряд людей, которые достойны, умны, и они сделали бы честь любой нации. Среди них и Пугачева. Или одна из первых", — подчеркнул Грубич.

Алла Пугачева — позиция

Позиция Аллы Пугачевой относительно войны в Украине четко антивоенная. С началом полномасштабного вторжения она осудила российскую агрессию и вместе с мужем Максимом Галкиным покинула РФ, уехав в Израиль.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева поддержали Украину / фото: instagram.com, Максим Галкин

Певица публично заявила, что совесть для нее дороже славы и выразила поддержку мужчине, которого в России признали "иноагентом" за антивоенную позицию.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российская певица Алла Пугачева, которая не захотела жить в террористической России, разозлила россиян. Уехавшая из России артистка получает пенсию в размере 67 тысяч рублей - в три раза больше обычной пенсии россиян.

Также певица Алла Пугачева несколько раз возвращалась на родину с тайной целью. По словам путиниста Иосифа Пригожина, Алла Борисовна, которая сейчас живет заграницей, якобы решила вернуться в Россию, чтобы воспользоваться старыми связями и помочь своему мужу Максиму Галкину.

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

