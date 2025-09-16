"Наш роман продолжается": Константин Грубич высказался о Пугачевой

Телеведущий Константин Грубич рассказал о своем отношении к Алле Пугачевой.

Константин Грубич про Аллу Пугачеву / Коллаж Главред, фото скриншот, Facebook/Константин Грубич

Украинский ведущий Константин Грубич высказался относительно нашумевшего интервью Аллы Пугачевой, в котором она высказалась относительно своей жизни и нападения России в Украину.

На своей странице в Facebook, Грубич написал, что приоритетное право писать о Пугачевой принадлежит ему. И вот по какой причине.

По его словам, односторонний роман телеведущего и российской певицы продолжается уже 50 лет. "Осенью 1975-го в гостях у своего одноклассника Коли Корецкого (мы только пошли в школу) из синенькой гибкой пластинки из журнала "Кругозор" я услышал кое-что, что перевернуло мой мир. Подобного голоса и исполнения я в тогдашние свои 7 лет не слышал никогда! Женщина плакала, смеялась, пела и тосковала о судьбе какого-то арлекина. Мне его было так жалко, мне ее голос так понравился! Навсегда! Уже позже узнал, что певицу звали Алла Пугачева, что у нее нелегкая судьба: она пьяница и чуть не задавила машиной свою дочь", - рассказывает Грубич.

По его словам, он уже тогда понимал, что "такая очаровательная женщина" не может делать того, что о ней говорили. "Поэтому мифы отвергал сразу, а рос от песни к песне Аллы. Мои родные и друзья это хорошо знают", - говорит он.

Грубич добавляет, что позже он ездил на ее концерты и даже встречался лично. "С годами фанатизм трансформировался в спокойную любовь и уважение. Полномасштабное вторжение отвлекло меня даже от самого звучания русского языка, потому слушать творческого кумира практически прекратил. Хотя последний военный цикл из трех песен весны-25 слышал и считаю гениальным", - делится ведущий.

Алла Пугачева дала большое интервью и рассказала про Путина / Скриншот YouTube

По словам Грубича, он с февраля 22-го года иногда думал о Пугачевой. "Слава Богу, что я когда-то не ошибся и моя Алла меня не изменила! Это были мои внутренние рефлексии, никому не интересные, кроме моей памяти и многолетней симпатии. И здесь выходит это интервью, которое уже несколько дней на устах у всех. Хотел промолчать. Но не смог. России повезло с таким человеком. Алле не повезло с родиной. Ибо она действительно уродина, "страна рабов, страна гаспод", - пишет Грубич.

Телеведущий добавляет, что сставив все нажитые богатства, самая известная россиянка века избрала совесть и счастье своих детей. И ответила на украинском "Спасибо!" украинским беженцам на берегу Балтийского моря.

"Эта сцена – важнее тысячи слов. Если что, это не о "хороших русских". Прошу не искать в моих мыслях измены. Это о редком человеке, который своим масштабом больше Трампа, Путина или любого из собратьев по эстрадному цеху. Бог решил сделать Аллу носителем жизненной энергии, тем же лучом света в темном царстве", - подытоживает он.

Резонансное интервью Аллы Пугачевой Катерине Гордеевой

Российская певица и легенда их сцены Алла Пугачева, которая не поддержала террориста Путина в его кровавом вторжении в Украину, дала большое интервью журналистке Катерине Гордеевой после нескольких лет молчания.

В интервью она рассказывала о своих мужьях, своей семье,о цензуре в СССР, а также о том, как сейчас относится к России и почему она выехала со своей террористической Родины.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

