Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

В украинском национальном театре имени И.Франко сообщили радостную новость.

Актер получил важную награду / Коллаж Главред, фото СТБ

В украинском национальном театре имени И.Франко сообщили о том, что популярный украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Виктору Жданову.

Об этом сказано на странице театра в Instagram.

Делимся с вами прекрасной новостью: Указом Президента Украины №818/2025 государственными наградами были отмечены наши франковцы! Да, звание "Народный артист Украины" было присвоено Виктору Жданову, а звание "Заслуженный артист Украины" — Ларисе Красовской и Михаилу Омельченко. Поздравляем наших невероятных коллег с этим достижением! Пусть это придаст им еще большее вдохновение для новых творческих свершений", - написали в театре.

О сериале: Спіймати Кайдаша "Поймать Кайдаша" - украинский 12-серийный телесериал 2020. Лента создала компания "ПроКино" для телеканала СТБ. Сценаристка и исполнительная продюсер проекта — Наталья Ворожбит. За основу сюжета телесериала взята повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Премьера телесериала состоялась 2 марта 2020 на телеканале "СТБ". Несмотря на безумный успех сериала Наталья Ворожбит неоднократно отмечала, что не планирует создавать второй сезон.

