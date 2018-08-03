Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео

Артистка сейчас находится в Подмосковье, где проводит много времени с детьми.
Украинская певица Светлана Лобода впервые попала в объективы папарацци во время прогулки с младшей дочкой Тильдой, которой исполнилось два месяца. Певица тщательно прячет ее от общественности, не делится ни фото, ни видео.
К прогулке также присоединилась и старшая дочь Лободы Ева, она каталась на самокате и общалась с мамой. Артистка с семьей сейчас находится в Подмосковье, передает издание Super.ru.
«Сейчас Светлана гостит там у своей бабушки в загородном доме и все свое время посвящает материнству, отказываясь от десятков заманчивых предложений о концертах и корпоративах. На снимках Лобода запечатлена также со старшей дочкой — 7-летней Евой», - отмечается в сообщении.
По информации издания, Лобода также поставила жесткое условие промоутерам своего концертного тура — каждые два дня она должна иметь возможность возвращаться домой, чтобы проводить время с семьей.
Эксклюзив SUPER. Первые фото прогулки Лободы с дочкой С момента рождения маленькой Тильды — плода любви Светланы Лободы @lobodaofficial и лидера Rammstein Тилля Линдеманна @lindemannofficial прошло два месяца, но до сих пор никому не удавалось узнать, где певица прячет ребенка от посторонних глаз. SUPER удалось сделать первые кадры прогулки Лободы с ребенком — как оказалось, малышка находится в Подмосковье. Сейчас Светлана гостит там у своей бабушки в загородном доме и все свое время посвящает материнству, отказываясь от десятков заманчивых предложений о концертах и корпоративах. На снимках Лобода запечатлена также со старшей дочкой — 7-летней Евой. Как удалось выяснить SUPER, ради этого Лобода поставила жесткое условие промоутерам своего концертного тура — каждые два дня она должна иметь возможность возвращаться домой, чтобы проводить время с семьей. "Света — фанатичная мама и не хочет пропускать ни одного мгновения развития и взросления своей малышки, поэтому жертвует своим расписанным на год вперед графиком и ставит в приоритет ребенка" — так объясняют решение Светланы в ее окружении. Как вам мамочка Светлана и Тильда Тиллевна? ?
Ранее Лободу разнесли за провокационное фото с российским артистом.