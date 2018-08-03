Появились первые кадры прогулки Светланы Лободы с младшей дочерью: видео

Светлана Лобода вышла с детьми на прогулку

Украинская певица Светлана Лобода впервые попала в объективы папарацци во время прогулки с младшей дочкой Тильдой, которой исполнилось два месяца. Певица тщательно прячет ее от общественности, не делится ни фото, ни видео.

К прогулке также присоединилась и старшая дочь Лободы Ева, она каталась на самокате и общалась с мамой. Артистка с семьей сейчас находится в Подмосковье, передает издание Super.ru.

«Сейчас Светлана гостит там у своей бабушки в загородном доме и все свое время посвящает материнству, отказываясь от десятков заманчивых предложений о концертах и корпоративах. На снимках Лобода запечатлена также со старшей дочкой — 7-летней Евой», - отмечается в сообщении.

По информации издания, Лобода также поставила жесткое условие промоутерам своего концертного тура — каждые два дня она должна иметь возможность возвращаться домой, чтобы проводить время с семьей.

Ранее Лободу разнесли за провокационное фото с российским артистом.