"Отвалили бы от чужого мужчины": Лободу разнесли за провокационное фото с российским артистом

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, поделилась фото, которое вызвало волну возмущения у ее подписчиков.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в объятиях российского артиста Александра Реввы (известного как Артур Пирожков).

"Как дела, котик?", - написала Лобода.

Подписчики удивились не только таким недружеским обьятиям, но и выражению лица артистки.

"А как же Линдеманн?", "Пошловато. И даже, если дружат - не стоит так публично обращаться к чужому мужу, не, "не комильфо", "Такое впечатление, что Светик перевозбудилась от Пирожкова", "Отвалили бы от чужого-то мужчины, границы быть должны", "Провокация однако", - критиковали подписчики.

Ранее Светлана Лобода призналась, что младшая дочь не узнала ее.