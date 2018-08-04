«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане

Гарик Сукачев

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев заявил о том, что аннексированный Крым по праву принадлежит России, а в Киеве на Майдане раздавали «американские булочки».

Сукачев также заявил о том, что не поддерживает позицию Андрея Макаревича, который выступал против аннексии Крыма Россией.

"Крым наш! Мы за него триста лет воевали. Миллионы людей за него положили свою жизнь. Русских, украинцев, узбеков, татар – если говорить о Великой Отечественной. Это наша земля", — подчеркнул Сукачев в интервью Youtube-проекту "А поговорить?".

Сукачев также пришел к умозаключению о том, что Майдан в Украине был организован при помощи «американских булочек» с целью введения флота НАТО в Севастополь.

"Как можно рассуждать о том, что "никто на нас не нападет"? Не понимать, что все время стояла одна и та же проблема. Любое украинское правительство постоянно шантажировало тем, что не даст нам севастопольские порты, которые арендовала Россия. Неужели непонятно, что то, что началось на Майдане с американскими булочками, означало то, что через месяц там будет стоять натовский флот", — добавил некогда популярный артист.

Напомним, ранее сообщалос отом, что у Сукачева после перепоя начался отёк мозга.