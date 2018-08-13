Австралийского рэпера зарубили самурайским мечом

Рэп-исполнитель Джетт МакКи aka Scepaz / NewsLine

Австралийский рэп-исполнитель Джетт МакКи, выступавший под псевдонимом Scepaz, пополнил копилку погибших рэперов - 10 августа его в собственном доме зарубили самурайским мечом.

Инцидент произошел в районе Сиднея, Форест Лодж. По свидетельствам очевидцев, МакКи выскочил из своего дома с большой резаной раной головы и звал на помощь. Он скончался до приезда скорой, а его личность полиции удалось установить лишь 13 августа, сообщает The Daily Mail.

Читайте также"Ни дня без зрады": главный приз ОМКФ получил фильм с участием "личного рэпера "Моторолы"Очевидцы также рассказали, что слышали у в доме у МакКи крики - по всей видимости, у артиста произошел конфликт с мужчиной и женщиной, которые были у него в гостях. Полиция объявила пару в розыск.

Scepaz было 30 лет, и параллельно с рэп-карьерой он работал в IT-индустрии. После объявления полицией личности покойного его коллеги по австралийской хип-хоп-сцене стали выражать соболезнования семье МакКи.

Напомним, 19 июня в Майами на улице был убит двадцатилетний рэпер из Флориды Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.

Также 19 июня в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) был убит 21-летний рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступавший под псевдонимом Jimmy Wopo.

Позднее, канадского рэп-исполнителя Smoke Dawg застрелили в Торонто 30 июня.