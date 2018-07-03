Спустя двадцать лет стали известны подробности убийства рэпера Тупака Шакура

Экс-гангстер Дуэйн Кит Дэвис, более известный, как "Keefe D", спустя более, чем двадцать лет, раскрыл неизвестные ранее подробности об убийстве американского рэп-исполнителя Тупака Шакура.

Об этом пишет британские издание "The Daily Mail".

Кит Дэвис рассказал правду о том, кто, как и за что на самом деле застрелил Тупака в одном из эпизодов фильма Netflix "Unsolved, the Tupac and Biggie Murders" ("Нераскрытые: убийства Тупака и Бигги").

Во время убийства рэпера в 1996 году Дэвис был в одной машине с убийцей. Он утверждает, что в Тупака стрелял его собственный племянник Орландо "Baby Lane" Андерсон. Причиной убийства, якобы, стала личная ссора: Андерсон попытался украсть у члена команды Шакура медальон банды, за что был избит рэпером и его друзьями.

"Люди преследуют меня 20 лет. Я решил высказаться сейчас, потому что у меня рак. Терять нечего. Я хочу правды", - заявил Дэвис.

Если слова Дэвиса - правда, то привлечь виновника смерти Тупака к ответственности уже не удастся; спустя два года после роковых выстрелов Андерсон погиб в одной из перестрелок на улицах города.

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Напомним, 19 июня в Майами на улице был убит двадцатилетний рэпер из Флориды Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion.

Также 19 июня в американском Питтсбурге (штат Пенсильвания) был убит 21-летний рэп-исполнитель Трейвон Смарт, выступавший под псевдонимом Jimmy Wopo.