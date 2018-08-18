"Не разрушайте семью!": поклонники убеждают Ани Лорак простить мужа-изменщика

Ани Лорак поделилась фото с дочерью / instagram.com/anilorak

Поклонники известной украинской певицы Ани Лорак призвали ее не подавать на развод, и не разрушать семью ради дочери.

Советами как сохранить семью, и просьбами простить Мурата они забросали певицу под ее черно-белым фото на странице в Instagram, на котором она позирует с дочерью Софией.

Поклонники считают, что Лорак стоит простить Мурата, ведь 7-летней Софии нужен отец.

"Но у меня даже нет сомнений: и это все пройдет. И семья сохранится. И будут они жить долго и счастливо! Разум победит", "Аня, простите мужа, не разрушайте семью! Дайте ему шанс!", "Грустные глаза у вас и у дочки… верните отца в семью", - советовали юзеры.

My ❤️ Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 16 Авг 2018 в 12:07 PDT

Ранее Ани Лорак и Мурат проигнорировали годовщину свадьбы.