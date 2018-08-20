"Жуть какая-то, словно неживая": Светлана Лобода ужаснула поклонников внешним видом

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая стала мамой во второй раз, поделилась снимком с фотосессии для российского журнала "GQ".

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в необычном образе, певица спрятала волосы и акцентировала внимание на пухлых губах.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили артистку за необычный наряд, другие же раскритиковали за внешний вид.

"Образ крутой!", "Пельмешки", "Жуть какая-то, словно неживая", "Какая же шикарная", "Страшко какое", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лобода поделилась снимком в образе ангела.