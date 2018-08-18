"Чертовщинка с крыльями". Светлана Лобода поделилась снимком в образе ангела

18 августа 2018, 09:40

Фото, опубликованное певицей в соцсети, собрало десятки тысяч лайков.

Светлана Лобода опубликовала снимок в образе ангела
Светлана Лобода показала фото в образе ангела / instagram.com/lobodaofficial

Украинская поп-певица Светлана Лобода выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в белом коротком платье в образе ангела.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за десять часов он собрал более 46 тысяч лайков.

"Доброй ночи", — коротко подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Чертовщинка с крыльями)", — написала ksenia_krokholeva. "Красавица! Очень мило", — отметила tolkina_devochka. "Прекрасно", — считает marilovanastya.

Светлана Лобода опубликовала снимок в образе ангела
Светлана Лобода показала фото в образе ангела / instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку. СМИ писали, что отцом малыша является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн

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