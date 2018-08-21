"Пришла, затмила и ушла": Алла Пугачева в мини-шортах превзошла Лободу на концерте

Светлана Лобода сфотографировалась с Пугачевой / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая дала концерт в Юромале (Латвия), поделилась фото с легендой российской эстрады Аллой Пугачевой.

Снимок артистка опубликовала в Instagram, на нем она запечатлена в красном комбинезоне, рядом с ней в кожаных мини-шортах позирует 69-летняя Примадонна.

"Она заходит в гримерку и ты забываешь обо всем на свете .Хочется наслаждаться ее мудростью и заряжаться мощью, силой и энергией. Женщина - Легенда - Алла Борисовна Пугачева! Спасибо, что провели этот вечер с нами . Я вас очень люблю", – написала Лобода.

Подписчики отметили, что Пугачева на фото выглядит даже моложе Лободы, и расхвалили ее ноги.

"Пришла, затмила и ушла", "Ужас! Когда Пугачева выглядит моложе Лободы ", "Какие ножки у Аллы Борисовны!", "Фигурка у Аллы супер! Молодец!", "Пугачева как девочка", "Какая она маленькая и худенькая", - писали юзеры.

Ранее Светлана Лоода позировала в штанах цвета украинского флага.