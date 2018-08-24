"Поймаете – бейте ногами". В Киеве у профессора Лебединского украли телефон

Алексей Лебединский стал жертвой карманников / Фото: Facebook/Алексей Лебединский

Российского музыканта, фотографа и блогера Алексея Лебединского, известного под псевдонимом Профессор Лебединский, обокрали в Киеве.

"Полчаса назад во время прогулки по ул. Сагайдачного у меня украли телефон. Так что я без связи американской и украинской. Пишите сюда. Как восстановить в Киеве американскую симку, не знаю. А очень надо. Если кто в курсе, скажите", - написал певец на своей станице в Facebook.

По словам Лебединского, телефон у него похитили карманные воры, когда вокруг было много людей.

"Увидите, поймаете - бейте ногами от души. Ненавижу воров всех мастей", - эмоционально написал он.

Напомним, в Киеве в руки правохранителей попал интересный экземпляр - полицейские задержали квартирного грабителя, который, используя альпинистское снаряжение, украл из одесской многоэтажки 1 млн долларов.