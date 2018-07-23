Кража памятника коту-геймеру в Одессе попала на видео

В Одессе неизвестный украл недавно установленный памятник коту-геймеру.

Об этом сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

По факту кражи открыто уголовное дело.

Момент кражи засняли камеры видеонаблюдения. Злоумышленник сел на скамейку рядом со скульптурой, оторвал ее и быстро ушел.

Скульптуру "кот-геймер" установили 5 июля в переулке Маяковского в рамках проекта "Одесские коты". Скульптуру со специальной подсветкой была изготовлена из полиэфирной смолы и акрила.

Руководитель и основатель платформы "Доброе дело" Анатолий Кавун заявил, что памятник будет восстановлен, поскольку сохранились форма, по которой его делали.



Ранее сообщалось, что в Одесской области из частного зоопарка сбежала стая обезьян и поселилась на территории дачного кооператива "Лебедь".