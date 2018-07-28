В Одессе грабитель-альпинист украл 1 миллион долларов

В Киеве в руки правоохранителей попал интересный экземпляр - полицейские задержали квартирного грабителя, который, используя альпинистское снаряжение, украл из одесской многоэтажки 1 млн долларов.

В квартиру одесского предпринимателя, расположенной на 18-м этаже, правонарушитель пробрался, спустившись с крыши, сообщает пресс-служба Национальной полиции. Он начал складывать в сумки ценности, но обнаружив тайник с 1 млн долларов, бросил все награбленное и спешно покинул помещение. На улице преступника ожидал его соучастник на автомобиле. Он отвез мужчину до отеля, откуда тот впоследствии отправился в Киев.

"В настоящее время правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Также полицейские нашли водителя автомобиля, который предоставлял подозреваемому услуги в качестве таксиста.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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