Беременная Регина Тодоренко поделилась семейным видео с женихом

Пара показала, как проводят будни дома.
Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, поделилась семейным видео.
Звезда на своей странице в Instagram поделилась роликом, в котором она поет песню британской певицы Jessie J – Price Tag под аккомпанемент гитары Топалова.
"Семейные будни ТТ. Продолжать?", - спросила у фанатов Регина.
Поклонники заметили, что Регина не скрывает округлившийся живот, и назвали их с Топаловым классной парой.
"Ого животик", "Классная пара", "Ребята, вы нереально крутые", "Молодцы! Вам дуэт надо выпускать", "Нужно петь дуэтом!", - писали поклонники.
Ранее беременная Регина Тодоренко перестала скрывать свое положение.