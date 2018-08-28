Беременная Регина Тодоренко поделилась семейным видео с женихом

Регина Тодоренко и Влад Топалов / instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которую позвал замуж бывший солист группы Smash Влад Топалов, поделилась семейным видео.

Звезда на своей странице в Instagram поделилась роликом, в котором она поет песню британской певицы Jessie J – Price Tag под аккомпанемент гитары Топалова.

"Семейные будни ТТ. Продолжать?", - спросила у фанатов Регина.

Поклонники заметили, что Регина не скрывает округлившийся живот, и назвали их с Топаловым классной парой.

"Ого животик", "Классная пара", "Ребята, вы нереально крутые", "Молодцы! Вам дуэт надо выпускать", "Нужно петь дуэтом!", - писали поклонники.

Ранее беременная Регина Тодоренко перестала скрывать свое положение.