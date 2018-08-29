"Вот такие формы самые аппетитные": Анна Седокова похвалилась фигурой в купальнике

Знаменитость дала интервью российскому глянцу.
Известная украинская певица, экс-участница "Виа Гры" Анна Седокова поделилась снимком с фотосессии для российского глянца Hello!.
Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором позирует в слитном красном купальнике, демонстрируя пышные формы.
Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы, и засыпали ее комплиментами.
"Горячая девушка!", "Фигура бомба", "Вы просто воплощение образа Евы", "Вот такие формы, я считаю, самые аппетитные", "Ослепительно красива", - расхваливали подписчики.
Есть у меня теперь одна любимая фраза, которая неожиданно отпечаталась в моем сознании. Может и тебе понравится. Листаю я сториз и там в рубрике вопрос ответ у @nika_nabokova спрашивают: Как уйти из сложных отношений... И ответ был прекрасен - #ногами ! Понимаете, ногами.) Мы вот этот бред себе придумываем, про страдания, ожидания. Если не нравится - уходи, делай что-то, а ныть и оправдывать себя "возвышенной любовью" - это странно. Только к счастливым людям прилипают другие. Успех заводит и окрыляет всех, кто рядом и по этому, ныть я не буду. И не хочу. А #ногами иду по дороге к своим самым крутым приключениям. Хотела написать, что к самой лучшей жизни, но это не так, ведь я уже в ней ? Фото @hello__ru ❤️
Ранее Анна Седокова похвасталась стройными ногами.