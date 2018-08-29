"Вот такие формы самые аппетитные": Анна Седокова похвалилась фигурой в купальнике

Анна Седокова покрасовалась в купальнике / instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица, экс-участница "Виа Гры" Анна Седокова поделилась снимком с фотосессии для российского глянца Hello!.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась фото, на котором позирует в слитном красном купальнике, демонстрируя пышные формы.

Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы, и засыпали ее комплиментами.

"Горячая девушка!", "Фигура бомба", "Вы просто воплощение образа Евы", "Вот такие формы, я считаю, самые аппетитные", "Ослепительно красива", - расхваливали подписчики.

Ранее Анна Седокова похвасталась стройными ногами.