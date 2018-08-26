"Какая тут нежная": Анна Седокова похвасталась стройными ногами

Знаменитость показала фото с отдыха.
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась снимком, который вызвал восторг у ее подписчииков.
На своей странице в Instagram она выложила фото с отдыха в Греции, на котором позирует в нежно-розовой накидке и соломеной шляпе, демонстрируя длинные ноги.
Подписчики отметили, что такой образ Седоковой очень к лицу.
"Какая тут нежная", "Ой, какая красивая", "Вы очень талантливая, и прекрасная женщина, я Вами восхищаюсь", - расхваливали поклонники.
А ведь лето уже заканчивается☀, но я знаю, как можно вернуть тёплое романтическое настроение. На своей второй страничке @wwsedokova я часто составляю книжные подборки?. Вот и они ) • 1. Сара Джио - "Назад к тебе". Героиня отправилась с мужем в круиз, в их медовый месяц, а вместо этого попала в Бермудский треугольник и оказалась на необитаемом острове с неизвестным мужчиной ?. • 2. Софи Кинселла - "Девушка и призрак". В один прекрасный день девушка Лара начинает видеть призрак своей двоюродной бабушки с характером и теперь попадает в нелепые и смешные ситуации, но только благодаря ей учится ловить каждый момент, принимать тяжелые решения, не боится быть собой и понимает, как важно не забывать свои корни ? . • 3. Хелен Филдинг - "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки". Любви все возрасты покорны и даже после потери жизнь не заканчивается ? . А ещё, это история о том, как всегда оставаться женщиной, научиться разбираться в Twitter и каковы последствия уколов красоты ? . • 4. Анна Гавальда - "Просто вместе". История о любви и одиночестве, о неудачах и победах, полная смеха и слез, и одна из самых знаменитых книг автора ?. • 5. Рэй Брэдбери - "Вино из одуванчиков". Пожалуй, самая летняя книга во всей мировой литературе. Нам предлагают провести одно лето, полное событий, вместе с двенадцатилетним мальчиком. Лето, когда каждый день совершаются новые открытия ?. А какие книги вам больше всего нравится читать? Напишите мне в комментариях, чтобы следующие подборки были для вас максимально-полезными))
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