"Какая тут нежная": Анна Седокова похвасталась стройными ногами

Анна Седокова показала стройные ноги / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась снимком, который вызвал восторг у ее подписчииков.

На своей странице в Instagram она выложила фото с отдыха в Греции, на котором позирует в нежно-розовой накидке и соломеной шляпе, демонстрируя длинные ноги.

Подписчики отметили, что такой образ Седоковой очень к лицу.

"Какая тут нежная", "Ой, какая красивая", "Вы очень талантливая, и прекрасная женщина, я Вами восхищаюсь", - расхваливали поклонники.

Ранее Анна Седокова показала соблазнительные позы на квадроцикле.