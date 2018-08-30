"Как же это мило": Светлана Лобода растрогала фанатов архивным фото с округлым животом

Светлана Лобода показала снимок с животом / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая во второй раз стала мамой, и три месяца назад родила дочь по имени Тильда, показала, как выглядела во время беременности.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует в нижнем белье, демонстрируя округлый живот.

"Как стремительно летит время... Еще 3 месяца назад, моя Тильда жила во мне, и я даже не представляла какой она будет... Сегодня я знаю на вкус ее пальчики, и вдыхаю душистый запах каждой складочки... Хочу чтобы все женщины мира были счастливы в своем материнстве", - написала Лобода.

Певица растрогала своих подписчиков таким теплым постом, и они засыпали ее комплиментами.

"Как же это мило и трогательно", "Вы очень женственная!", "Шикарное фото, трогательно. Счастья Вам!", - восхищались подписчики.

Ранее Светлана Лобода покорила фанатов простым фото.