"Вот именно такую Свету хочется видеть чаще": Лобода покорила фанатов простым фото

Знаменитость поделилась новым фото.
Украинская певица Светлана Лобода вызвала жаркие обсуждения под последним снимком.
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует близко к камере. Кадр знаменитость оставила без подписи.
Фанаты певицы стали ее сравнивать с разными знаменитостями.
"Загадочная и немного грусноватая", "Иногда Гурченко напоминает", "На Мэрлина Мэнсона похожа", "На Софи Лорен тут похожа", "Вот именно такую Свету хочется видеть чаще...без лишней ретуши и красок", - писали юзеры.
Ранее Светлана Лобода озадачила фанатов фото в комбинезоне.