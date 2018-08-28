"Вот именно такую Свету хочется видеть чаще": Лобода покорила фанатов простым фото

Светлана Лобода показала необычное фото / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода вызвала жаркие обсуждения под последним снимком.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует близко к камере. Кадр знаменитость оставила без подписи.

Фанаты певицы стали ее сравнивать с разными знаменитостями.

"Загадочная и немного грусноватая", "Иногда Гурченко напоминает", "На Мэрлина Мэнсона похожа", "На Софи Лорен тут похожа", "Вот именно такую Свету хочется видеть чаще...без лишней ретуши и красок", - писали юзеры.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 28 Авг 2018 в 1:57 PDT

Ранее Светлана Лобода озадачила фанатов фото в комбинезоне.