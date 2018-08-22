"Полнит сильно": Светлана Лобода озадачила фанатов фото в комбинезоне

Светлана Лобода позировала в комбинезоне / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода поделилась снимком с концерта в Юрмале.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором позирует на сцене в блестящем комбинезоне.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: кто-то расхвалил фигуру знаменитости после родов, другие же обратили внимание на животик Лободы.

"Полнит комбез сильно. Вы же стройняшка!", "Не очень удачный костюм, полнит ее!", "Супер крутая, второй такой нет! Бомбезная!", "Очень красивый костюм", "Ты мой идеал", - писали юзеры.

Юрмала❤️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 21 Авг 2018 в 6:48 PDT

Ранее Алла Пугачева в мини-шортах превзошла Лободу на концерте.