"У нас не было секса": 87-летний актер Краско рассказал о проблемах в отношениях с молодой женой

Иван Краско и Наталья Шевель / kp.ua

Знаменитый 87-летний актер Иван Краско заявил о том, что проблемы в отношениях с 27-летней женой Натальей Шевель начались после того, как она отказалась иметь совместных детей.

"Союз мужчины и женщины должен непременно иметь результат. Этот результат – ребенок. Как тест на любовь. А Наталья Александровна с самого начала панически боялась забеременеть, поэтому секса у нас практически не было", - откровенно рассказал Краско, пишет "Комсомольская правда".

В свою очередь сама Шевель подчеркнула, что, что не хочет воспитывать детей в некомфортных условиях.

"Я не хочу стирать пеленки своему ребенку по три раза в день. Не хочу становиться матерью одиночкой, дети - это ответственность. О каком ребенке может идти речь? У меня нет никакой уверенности, никакой стабильности. У него то одна женщина, то вторая, то бывшие жены", - пояснила свою позицию супруга Краско.

Отметим, что на съемках программы "На самом деле" в РФ стало известно о том, что у Краско также есть молодая любовница.

Юлия Кичемсова заявила о том, что для нее Краско невероятно сексуален: "Я люблю этого человека, хочу, чтобы рядом с ним был любящий его человек! Хочу родить ему нескольких детей. Шевель не смогла, а я смогу! Шевель деревянная, она не знает, как стимулировать мужчину, а я знаю, где погладить, как правильно сделать массаж".

При этом Наталья бросилась на соперницу и выплеснула ей в лицо стакан с водой.

Напомним, ранее Краско рассказал о супружеском долге перед молодой женой.